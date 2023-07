Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que Junior Alfredo Rosales asesinó de un garrotazo a un trabajador para robarle la bicicleta. Pese a las pruebas en su contra, el señalado asesino no aceptó su responsabilidad por los delitos que le imputó la Fiscalía.

“Me le quitaron la vida por una cicla. Él estaba sin trabajo y estaba muy preocupado. Me dijo ‘mija, láveme esta ropa para ingresar a trabajar’. Él llevaba en su maletica la comida. Yo le dije que no cogiera esa ruta, pero es que él no tenía ni para los pasajes”, detalló la pareja de la víctima.

Entérese: Indignante: ladrón mató de un garrotazo a hombre por robarle su bicicleta

El posible criminal, en principio, fue capturado por los delitos de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Sin embargo, las audiencias con la Fiscalía se le imputó la responsabilidad por el homicidio.

Rosales fue judicializado por los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado. Aunque no aceptó los cargos, permanecerá en prisión mientras avanza el proceso.