Por otro homicidio en Medellín, condenaron al coordinador del atentado a Miguel Uribe

Luego de un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o ‘Costeño’, aceptó su participación en la planeación y ejecución del homicidio de un ciudadano mexicano el 30 de junio de 2024 en Medellín. Un juez de conocimiento de la capital de Antioquia avaló la negociación y lo condenó a 21 años de prisión.

‘Chipi’ aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Vale recordar que el jefe de la banda criminal, según la Fiscalía, fue el coordinador operativo y logístico central de la estructura criminal “La Oficina”, que fue contratada por la disidencia de las Farc de la Segunda Marquetalia para ejecutar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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