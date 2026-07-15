Primicia | Hospital San José de Maicao seguirá intervenido hasta 2027: Supersalud rechazó petición de la gobernación de La Guajira

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) confirmó que el Hospital San José de Maicao, en La Guajira, continuará bajo intervención administrativa hasta junio de 2027 y descartó, por ahora, devolver su manejo a la Gobernación del departamento.

Según explicó la entidad, el Ministerio de Salud ya prorrogó la medida por un año adicional mediante la Resolución Ejecutiva 238 del 11 de junio de 2026, y mientras esa decisión continúe vigente, la Supersalud no tiene competencia para levantar la intervención, cambiar al interventor designado ni entregar el control de la Empresa Social del Estado (ESE) al departamento.

Este diario conoció en primicia la respuesta que la Superintendencia Nacional de Salud le dio, el pasado 8 de julio, a la Gobernación de La Guajira, luego de que esta solicitara el levantamiento de la intervención del Hospital San José de Maicao. En su petición, el departamento aseguró que las causas que dieron origen a la medida ya habían sido superadas, afirmó estar en capacidad de retomar la administración de la ESE, se comprometió a asumir las deudas pendientes y pidió que le fueran restituidas las competencias sobre el hospital.

La Supersalud respondió que esa discusión ya fue evaluada antes de la última prórroga y que la decisión administrativa ya está en firme, por lo que no procede revisar nuevamente el levantamiento de la intervención.

“Una vez emitido el acto administrativo, este se encuentra en firme por cuanto no existe decisión de autoridad competente que lo haya declarado nulo o ineficaz; por lo tanto, la solicitud de levantamiento elevada en el presente asunto no es procedente, por lo que durante este nuevo periodo de prorroga se continuará con el seguimiento y monitoreo a la medida de intervención y una vez finalizado, se decidirá por parte de la Supersalud en el marco de sus funciones y competencias, si procede alguno de los tres (3) escenarios posibles para este caso: levantamiento, prórroga o modificación de la medida de intervención”, se lee en el documento conocido por EL COLOMBIANO.

La entidad sí aceptó enviar los informes de gestión de los interventores entre 2017 y 2026, atendiendo la solicitud de la Gobernación.

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