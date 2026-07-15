¡Armani ya está aquí! El campeón del mundo aterrizó en Medellín para oficializar su llegada a Nacional

Franco Daniel Armani, arquero argentino de 39 años, campeón del mundo en Catar 2022 y quien regresa a Atlético Nacional después de 9 años, llegó al aeropuerto José María Córdova pasadas las 7:30 de la mañana de este miércoles 15 de julio. El portero fue esperado por el personal de seguridad del verde paisa, por el coordinador logístico del club, Mario Cadavid y el director deportivo Víctor Marulanda.
El futbolista llegó con su familia y más de 19 maletas para su nueva estadía en la capital antioqueña, la que siempre fue su casa. “El Milagroso de Casilda” llegó junto a su esposa Daniela Rendón y su hijo Valentino. La prensa estuvo expectante; sin embargo, no se abordó a Franco. Lo que sí se sabe es que el guardameta está feliz por terminar su carrera en el club que le abrió las puertas al mundo.