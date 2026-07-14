Valenzuca quiere llevar la Tricolor a la cima del motocross

El fin de semana del 27 al 29 de junio, la pista MX Race Track de Capulispamba, en Cuenca (Ecuador), vio a un chico volar sobre una KTM mientras se preparaba para la Copa FIM Latinoamérica 2026. Se trataba del piloto antioqueño de tan solo 11 años Valentino Zuleta Cardona, conocido en los diferentes circuitos de motocross como “Valenzuca”. Antes, durante y después del evento, EL COLOMBIANO mantuvo contacto con su madre, Anny Cardona, quien fue piloto de Fórmula 2000 y hoy es la mano derecha de su hijo, a quien acompaña a todas partes. “Para poder llegar a este Latinoamericano necesitábamos estar entre los primeros para que la Selección Colombia lo eligiera y pasara la información a la FIM (Federación Internacional de Motociclismo)”, dijo Anny, al explicar cómo se dio el proceso de clasificación a la competencia.

Valentino Zuluaga en su KTM por los aires ecuatorianos. FOTO: Cortesía

Antes de este evento en el país vecino, Valentino fue campeón, hace un mes, en la pista del Bosque Popular de Prado, durante el Nacional de Motocross. Allí conquistó el título de la categoría 65 cc, mientras que en la 85 cc ocupó el tercer lugar. Un podio de gran importancia, teniendo en cuenta que ese es el cilindraje en el que espera consolidarse el próximo año. Tras el buen desempeño en tierras caldenses, Valentino llegó a Cuenca. Valenzuca fue claro: “El objetivo es ganar”. Y estuvo muy cerca de conseguir un resultado aún mejor. Valentino, en su primera competencia internacional sobre una moto de 85 cc, dio la sorpresa al quedarse con el segundo lugar. Este es apenas el inicio de su recorrido en esta categoría, después de dominar en VeloArena y en el Nacional.

Primer podio internacional para Valenzuca en los 85 cc. FOTO: Cortesía

La otra noticia positiva para la delegación colombiana en Ecuador fue el triunfo del más pequeño de sus integrantes, Juan Martín Hoyos, un niño de ocho años que dejó la bandera del país en lo más alto de la categoría 50 cc.

Mundial y Mini O’s: los objetivos

Valenzuca sueña en grande, y cómo no hacerlo si desde pequeño imaginó escenarios como estos. Con apenas cinco años ya conducía su primera moto; ahora, seis años después, la joya del motocross antioqueño quiere dar un salto aún mayor. Junto con el respaldo de su madre, de Jaime Zuleta (expiloto de Superkart), de su familia y, lamentablemente, con poco patrocinio, viajará a Europa para prepararse en los Países Bajos. Allí permanecerá hasta comienzos de agosto con el objetivo de entrenar en algunos de los mejores circuitos del Viejo Continente e intentar competir en un par de carreras en España.

El 139 es el número característico de Valentino. FOTO: Cortesía

“Entreno bicicleta, hago trabajo aeróbico, juego fútbol y voy al gimnasio para mantener la resistencia”, afirmó Valentino, quien, además del roce internacional que tendrá, ya tiene la mira puesta en dos grandes competencias: los Thor Mini O’s, en Florida (Estados Unidos), y el Mundial de Motocross 85 cc de 2027, en Pärnu, Estonia. El talento, la disciplina y el compromiso del piloto y de su familia para llegar a esa competencia están. Solo falta un mayor respaldo en materia de apoyo y patrocinio, pues este deporte exige una inversión adicional y, en el caso de Valenzuca, bien vale la pena. Lea también: Un bache dejó a David Alonso sin podio en el GP de Alemania de Moto2