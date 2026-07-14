Valenzuca quiere llevar la Tricolor a la cima del motocross

El fin de semana del 27 al 29 de junio, la pista MX Race Track de Capulispamba, en Cuenca (Ecuador), vio a un chico volar sobre una KTM mientras se preparaba para la Copa FIM Latinoamérica 2026. Se trataba del piloto antioqueño de tan solo 11 años Valentino Zuleta Cardona, conocido en los diferentes circuitos de motocross como “Valenzuca”.
Antes, durante y después del evento, EL COLOMBIANO mantuvo contacto con su madre, Anny Cardona, quien fue piloto de Fórmula 2000 y hoy es la mano derecha de su hijo, a quien acompaña a todas partes. “Para poder llegar a este Latinoamericano necesitábamos estar entre los primeros para que la Selección Colombia lo eligiera y pasara la información a la FIM (Federación Internacional de Motociclismo)”, dijo Anny, al explicar cómo se dio el proceso de clasificación a la competencia.