Video | Luto en Colombia: Ideam confirma la extinción total de glaciar en El Cocuy

Siendo este un anuncio que marca un punto de no retorno para los ecosistemas de alta montaña en Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó la extinción total del glaciar de los Cerros de la Plaza, ubicado en la Sierra Nevada de El Cocuy, en el departamento de Boyacá. La autoridad ambiental confirmó su desaparición tras una serie de monitoreos satelitales realizados con el apoyo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, determinando que su cobertura glacial es hoy de 0 km².

La desaparición de este ecosistema, según el informe del Ideam, no fue un evento repentino, sino el resultado de un proceso sostenido de degradación ambiental que se aceleró drásticamente en las últimas décadas. Lea también: Los glaciares colombianos están en la UCI: una novela alerta de la situación

Según los registros históricos de esta entidad, a mediados del siglo XIX este glaciar cubría una extensión aproximada de 5,5 km², pero para el año 2016 esa superficie ya se había reducido a tan solo 0,15 km², hasta llegar a su desaparición definitiva documentada en marzo de 2026.

Así se veía el glaciar Cerros de la Plaza Sierra Nevada El Cocuy en 1959. Foto: Thomas Van der Hammen (Ideam)

Su pérdida representa un golpe severo a la estabilidad ambiental del país, pues cumplía una función de regulación hídrica. Es decir, estos cuerpos de hielo funcionan como reservorios naturales que liberan agua gradualmente; su ausencia pone en riesgo los caudales que alimentan ríos y quebradas.

Adicional, los glaciares conservan burbujas de aire de hace cientos o miles de años que actúan como un archivo geológico del clima del pasado; con su deshielo, esa información se pierde para siempre.

La extinción del glaciar también debilita la capacidad de los páramos y bosques altoandinos para amortiguar el calentamiento global, alterando los microclimas locales y la biodiversidad.