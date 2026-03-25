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Grave incendio en asentamiento irregular de Cali: Más de 40 viviendas destruidas y al menos cuatro heridos

La conflagración se inició en la madrugada de este miércoles, cuando el Cuerpo de Bomberos recibió el llamado de emergencia sobre la situación ocurrida en un asentamiento irregular de la ciudad.

  • Un incendio se presentó este miércoles, 25 de marzo, en un asentamiento en la ciudad de Cali. FOTO: Captura de video
    Un incendio se presentó este miércoles, 25 de marzo, en un asentamiento en la ciudad de Cali. FOTO: Captura de video
El Colombiano
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hace 3 horas
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Un voraz incendio estructural consumió más de 40 viviendas y dejó al menos cuatro heridos este miércoles en el distrito de Aguablanca, en Cali.

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad recibió el reporte hacia las 2:30 a. m. sobre una emergencia registrada en un asentamiento irregular ubicado en el barrio Los Lagos.

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De inmediato, hicieron presencia en el lugar con cuatro máquinas bomba, tres carrotanques, cuatro ambulancias, así como un equipo logístico para atender la conflagración, cuyo origen aún se desconoce.

“Actualmente ya lo tenemos controlado y estamos realizando labores de remoción de puntos calientes”, informaron desde la entidad, añadiendo que los lesionados fueron trasladados a centros médicos.

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Funcionarios de la Alcaldía de Cali acompañaron a las familias afectadas para garantizar la entrega de ayudas humanitarias en el momento pertinente.

Por su parte, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, expresó a medios locales que el incendio se presentó específicamente en el asentamiento de desarrollo incompleto Nueva Esperanza.

Los videos que circulan en redes sociales evidencian la magnitud del incendio y los trabajos realizados por el personal de bomberos en todo el asentamiento irregular.

Por el momento se desconocen las causas de la emergencia, que fue controlada poco después de las 3:35 a. m.; sin embargo, las autoridades continúan con la investigación para esclarecer lo sucedido.

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