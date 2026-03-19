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Explosión en casa del Oriente antioqueño: rescatan con vida a adulta mayor

La emergencia, de acuerdo con información preliminar, se habría originado por acumulación de gases en la cocina de la vivienda.

  • Así quedó la vivienda donde se produjo la explosión. FOTO Alcaldía de Rionegro.
    Así quedó la vivienda donde se produjo la explosión. FOTO Alcaldía de Rionegro.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Durante la mañana de este jueves 19 de marzo, se reportó una emergencia en la subregión del Oriente antioqueño, más específicamente en una vivienda de la vereda Mampuesto del municipio de Rionegro.

De acuerdo con información preliminar, se trató de una explosión que, al parecer, fue ocasionada por la acumulación de gases en la cocina de la casa, provenientes de una pipeta. De inmediato la situación fue expuesta ante los organismos de socorro quienes se dirigieron al lugar de los hechos para proceder con las acciones correspondientes.

Lea más: Ayuda urgente: familias de La Pintada lo perdieron todo tras incendio

Una vez en el sitio de la novedad, se dieron cuenta que una adulta mayor, de 75 años de edad, había quedado atrapada en medio de los escombros, quien fue rescatada con vida minutos después.

“Gracias a las maniobras del Cuerpo de Bomberos del municipio y del Ejército Nacional, pudimos rescatar a la persona y trasladarla hacia la Clínica Sommer. Invitamos a la comunidad a tener cuidado con el manejo de las pipetas de gas, y verificar todos los días que estas estén cerradas, o antes de utilizarlas, implementar un protocolo de precaución”, dijo Andrés Pérez, Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Rionegro.

La emergencia fue atendida por 15 unidades del Cuerpo de Bomberos, apoyados con 1 máquina y 2 camionetas; 4 profesionales de la Oficina de Gestión del Riesgo; se utilizó 1 ambulancia y 3 unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), 2 unidades de Movilidad, y al lugar también acudieron 12 integrantes de la unidad de rescate del Ejército Nacional.

Entérese: Explosión en San Antonio de Prado: lo que se sabe de la mujer herida

En lo que va de 2026 en Rionegro, se han atendido 3 incidentes similares relacionados con acumulación de gases.

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