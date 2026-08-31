Medellín registra el desempleo más bajo del país: cayó a 7% en mayo-julio

Medellín y su área metropolitana consolidaron su buen momento en materia laboral. De acuerdo con el Dane, en el trimestre móvil mayo-julio de 2026, la tasa de desocupación cayó a 7%, frente al 7,3% registrado un año atrás, es decir 1,1 puntos porcentuales por debajo del desempleo nacional, que fue de 8,1%. Mientras tanto, 68.000 personas se sumaron a la población ocupada, según los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Con este resultado, Medellín A.M. se ubicó como el área metropolitana con menor desempleo entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas medidas por la entidad. La reducción fue de 0,4 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025. En paralelo, la cantidad de personas ocupadas llegó a aproximadamente 2,44 millones.

Ricardo Valencia, director del Dane, explicó que el comportamiento refleja una mejora en el mercado laboral del territorio: “la tasa de desocupación se ubicó en 7%, lo que significó una disminución de 0,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2025”. Le puede interesar: Desempleo en Colombia cayó a 8,1% en julio: la tasa más baja de este mes desde 2001

Tres sectores jalonaron la ocupación

El aumento del empleo no se distribuyó de manera uniforme entre las actividades económicas. Según Valencia, el crecimiento estuvo liderado por administración pública y defensa, educación y atención de salud humana, seguido por alojamiento y servicios de comida y construcción. Estos sectores fueron los principales responsables de que el número de ocupados aumentara en 68.000 personas durante el periodo analizado. El dato resulta relevante para Medellín, una economía con una importante participación de los servicios, pero que también mantiene en la construcción una fuente significativa de ocupación. “Las actividades económicas que más aportaron al aumento de esta población fueron administración pública y defensa, educación y atención de salud humana y alojamiento y servicios de comida y construcción”, señaló Valencia. Lea más: Medellín, la segunda ciudad donde más creció el desempleo en el primer trimestre del 2026

No todos los sectores crecieron

Mientras algunas actividades ampliaron su número de trabajadores, otras tuvieron un efecto contrario sobre la ocupación. Las industrias manufactureras, las actividades inmobiliarias y transporte y almacenamiento fueron las ramas que más restaron al crecimiento del empleo en Medellín A.M., de acuerdo con el reporte presentado por el Dane. Este comportamiento evidencia que la caída del desempleo no responde a un crecimiento generalizado de todas las actividades económicas, sino a una mayor demanda de trabajadores en determinados sectores.

Medellín supera a otras grandes áreas metropolitanas

El 7% registrado en Medellín A.M. la dejó por debajo de otras ciudades que tradicionalmente tienen un peso importante en el mercado laboral nacional. Durante mayo-julio, Bucaramanga A.M. registró 7,2%, Pereira A.M. 7,5%, Bogotá D.C. 8%, Barranquilla A.M. 8,6% y Cali A.M. 8,9%. Conozca también: Medellín habría cerrado el 2025 con 100.000 desocupados; así se comportó el mercado laboral

¿Qué significa el resultado para Medellín?

La combinación de menor desempleo y mayor ocupación marca un balance favorable para el mercado laboral del Valle de Aburrá. En un año, la tasa de desocupación bajó 0,4 puntos porcentuales y se incorporaron 68.000 personas a la población ocupada. Sin embargo, el comportamiento sectorial muestra que el desempeño no es homogéneo. Servicios públicos y sociales, alojamiento, comida y construcción están jalonando la creación de puestos, mientras que industria, inmobiliarias y transporte presentan una dinámica menos favorable. El resultado mantiene a Medellín entre los principales referentes laborales del país y plantea como siguiente desafío que este crecimiento de la ocupación se sostenga y se extienda a más ramas de la economía. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: