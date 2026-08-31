Apareció un decapitado en Yolombó: incursión de grupo de alias el Enano causa zozobra en el Nordeste antioqueño

Una escena macabra conmovió a los habitantes de la zona rural de Yolombó, en el Nordeste antioqueño, este fin de semana. Se trató de la aparición del cadáver de un hombre decapitado.
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Adicionalmente, un joven fue baleado, aunque logró sobrevivir y ser llevado hasta el casco urbano del pueblo para recibir atención médica.
Los hechos, de acuerdo con testimonios recogidos en la zona, habrían ocurrido en la madrugada del sábado, 29 de agosto, en el corregimiento Villanueva, a pocos minutos de Yolombó y a menos de una hora de Medellín.
Según relató una habitante del área, al parecer se habría tratado de la incursión de un grupo armado que llegó portando uniformes y fusiles.
El hombre muerto, aparentemente un joven de contextura delgada y cuya cabeza estaba separada del cuerpo, fue dejado en el cauce de la quebrada Villanueva, de la cual toma el nombre esa jurisdicción rural en la que habitan alrededor de 2.000 personas.
Después de eso, las calles del poblado tomaron un aspecto fantasmal, pues la versión es que quienes cometieron la incursión sangrienta les habrían dado un ultimátum a los integrantes de la banda Los Chatas para que desocupen.