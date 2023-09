Hace 15 años, la justicia de la izquierda me condenó y me privó de la libertad injustamente. Hoy, una justicia imparcial y otra superior que es la justicia divina me reivindican y condena al Estado. Lo que mas quisiera es que esa justicia también llegue a todos los colombianos. https://t.co/t90JGO9yQx