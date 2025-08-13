Video | Abren investigación contra funcionario de la SAE que le dijo “come mierda” a delegado de MinEducación

Una mesa técnica convocada para definir el futuro de la Fundación Cecep en Cali terminó en confrontación verbal e insultos, luego de que el director territorial sur de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Felipe Tascón, protagonizara un altercado con funcionarios del Ministerio de Educación. El hecho ocurrió el lunes 11 de agosto, en una reunión donde se analizarían las consecuencias de la decisión de la SAE de iniciar el proceso de liquidación de la fundación, tras hallazgos de presuntas irregularidades administrativas.

La tensión estalló cuando Tascón señaló a dos delegados del Ministerio diciendo: “Usted y usted son de los indemnizados”, en alusión a anteriores vínculos laborales. Posteriormente, uno de los funcionarios del ministerio cuestionó la política de sustitución de cultivos ilícitos, tildándola de “fracaso”, a lo que Tascón respondió con el insulto: “Usted es un reverendo come mierda, usted no tiene ni idea de eso (sic)”. La salida de tono marcó el clima del encuentro y generó malestar entre los asistentes, entre ellos estudiantes y trabajadores de la fundación. Lea aquí: Familia de niña con síndrome de Down desaparecida en Cajicá denuncia llamadas extorsivas Amelia Pérez, funcionaria de la SAE, lamentó lo sucedido y anunció que se adelantarán investigaciones disciplinarias contra el funcionario implicado. “Si bien es cierto, hubo un comportamiento que no es apropiado por el miembro de la SAE que se había comisionado para ello, se iniciarán los procesos a que haya lugar”, aseguró. También informó que antes de la reunión se había radicado ante el Ministerio de Educación una carta formal con la propuesta de disolución de la Fundación Cecep.