Así es el plan de 20 puntos de Trump para poner fin a la guerra de Gaza que recibió aprobación de Israel y espera respuesta de Hamás

El plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de Gaza se encuentra a la espera de la respuesta de Hamás, después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu diera su visto bueno, con condiciones que enfatizó.
El plan contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme del movimiento islamista palestino, y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja.
Según el mismo esquema, el propio presidente Trump dirigirá una autoridad de transición, en la que estará acompañado, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair.
Una fuente palestina aseguró que Hamás inicio la evaluación del plan norteamericano de 20 puntos.
“Hamás inicia hoy una serie de consultas entre sus dirigentes políticos y militares, tanto dentro como fuera de Palestina”, indicó la fuente bajo anonimato, y añadió que la organización dará una respuesta “que representará a Hamás y a los movimientos de la resistencia”.