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Director de Policía confirmó que Petro buscó debilitar el aparato de inteligencia del Estado

El general Alejandro Barrera explicó cómo pretende recuperar esa capacidad para perseguir al crimen.

  • Mayor General Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía Nacional de Colombia. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
    Mayor General Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía Nacional de Colombia. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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El nuevo director de la Policía Nacional de Colombia, general Alejandro Barrera Peña, confirmó que en el gobierno de Gustavo Petro hubo una política de debilitamiento de la inteligencia del Estado, que terminó afectando las operaciones contra los grupos armados ilegales.

“Se debilitó (la Inteligencia), quisieron atacar a aquellos que en su momento fueron efectivos en la lucha contra la criminalidad, el terrorismo y el narcotráfico”, aseveró Barrera el fin de semana, durante una entrevista con el portal de noticias Semana.

El alto oficial, quien lleva un mes como director de la institución, fue cauto frente a los motivos que pudo tener el Gobierno Petro para esa decisión, y contó cuál es el plan para recuperar dicha capacidad.

“Independientemente de cuál fuera la intención, muchos de estos hombres y mujeres que dieron esos resultados salieron de la institución o fueron trasladados a otras unidades. Lo que logramos en este momento es recuperarlos para volver a tener esa capacidad”, dijo.

Contó que a los agentes que hacían parte de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) o que trabajaban en labores de inteligencia en otras agencias del Estado, los trasladaron a unidades de vigilancia callejera y rural.

“Los estamos recuperando para la Dirección de Inteligencia y sus seccionales. A pesar de la intención de debilitarla, la gente fue estoica, se mantuvo”, indicó Barrera.

La situación fue confirmada por el ministro de Defensa, Jorge Mora López, quien en el mismo espacio periodístico afirmó que “la inteligencia es el activo más importante para que fluyan los resultados y la presión sobre los grupos armados, y eso lo conocía el gobierno anterior y por eso propendió por debilitarla”.

El funcionario señaló que primero van a recuperar la parte humana, que incluye a analistas, entrevistadores y demás expertos en la materia, para después recuperar las fuentes de información.

“Al perder un hombre de Inteligencia, se pierde el control de una serie de fuentes que tienen acceso a los cabecillas y las estructuras. Estamos retomando contacto con fuentes que no se tenía desde hace varios años”, acotó.

Una vez se resuelva el factor humano, “también necesitamos recuperar y actualizar equipos y la plata para recompensas, que son una herramienta importantísima en la Inteligencia, porque los bandidos pagan plata para que una persona no se le vaya para el Estado, y ahí hay un juego de capacidades para manejar la Inteligencia, por eso el presupuesto se necesita aumentar, porque estamos atacando un enemigo multimillonario”, concluyó el ministro.

Continúe leyendo: Recelo por cambios que podrían debilitar la Inteligencia Militar.

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