Dólar vuelve a caer: cerró en $3.118 y vuelve la atención sobre inflación, tasas y petróleo

El dólar en Colombia volvió a moverse con volatilidad y cerró este lunes en $3.118,85, es decir, $7,23 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada se ubicó en $3.126,08. La divisa llegó a tocar un mínimo de $3.114 y un máximo de $3.140.
Durante la jornada se realizaron 150 transacciones por un monto cercano a US$63 millones, en un mercado caracterizado por la menor liquidez de dólares en las entidades financieras y por factores externos que siguen generando incertidumbre.
La cotización se mantiene, además, en niveles que no se observaban desde hace más de siete años. De hecho, el viernes pasado se cumplió un año desde la última vez que el dólar estuvo alrededor de la barrera de los $4.000.
A este escenario se suman las presiones fiscales sobre Colombia, que han elevado el riesgo país, y la incertidumbre internacional derivada de la situación en Medio Oriente. Este martes, además, el mercado cambiario colombiano operará bajo la modalidad Next Day, debido al festivo por el Día del Trabajo en Estados Unidos.
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