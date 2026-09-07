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Por qué los hinchas de La Roma cantan La colegiala de Rodolfo Aicardi

En TikTok se hizo viral un video con la versión en italiano que cantan los hinchas del club de fútbol europeo para apoyar a su equipo. La grabación hizo revivir la historia del éxito que tuvo Aicardi en el viejo continente.

  • La canción interpretada por Rodolfo Aicardi ha sido adaptada en diversos clubes de fútbol europeos como La Roma. FOTO: Captura de pantalla / Colprensa.
    La canción interpretada por Rodolfo Aicardi ha sido adaptada en diversos clubes de fútbol europeos como La Roma. FOTO: Captura de pantalla / Colprensa.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 2 horas
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“Amarillo y rojo, con la loba en el pecho, nunca dejaré de amarte, eres el equipo de mi corazón” es la letra en italiano que los hinchas de La Roma, el club de fútbol italiano, cantan siguiendo el ritmo de una canción que está en el repertorio musical de los colombianos.

La colegiala, de Rodolfo Aicardi, fue transformada por los hinchas del equipo deportivo en una arenga que ha protagonizado videos en redes sociales, en los que más de uno ha reconocido el tema interpretado por el cantautor magangueño y ha dejado comentarios preguntando por el origen de esta curiosa adaptación.

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Aunque el éxito de esta canción en Europa no es nuevo, en los últimos días, al hacerse viral un video publicado en TikTok por una fanática italiana, las nuevas generaciones comenzaron a preguntarse por qué esta melodía también ha emocionado a una cultura que está a miles de kilómetros.

La historia de La colegiala realmente inició en Perú, no en Colombia. En 1975, el compositor de música popular Walter León Aguilar escribió esta letra, la cual le dio la vuelta a Latinoamérica. Uno de los países a los que llegó fue Colombia, donde Rodolfo Aicardi y su Típica RA7 la grabaron en una sola tarde, como contó en 2020 en una entrevista Juan Carlos Díez, el entonces director de la orquesta.

Esa versión se hizo famosa rápidamente y, poco a poco, se convirtió en un clásico decembrino, lugar que sigue ocupando en la actualidad. Pero no solo en Colombia ganó reconocimiento, sino también en otros países por fuera de la región.

Maycol Pamplona, coordinador de redes sociales de Discos Fuentes, le explicó a EL COLOMBIANO que la entrada de La colegiala a Europa se dio en la década de los ochenta gracias a un comercial publicitario que una reconocida marca de café francesa vino a grabar al país. Por pura casualidad, quienes lo estaban realizando se encontraron con la canción.

“Esa idea surgió en una tienda donde estaba sonando la canción y se enamoraron de ella. Así fue como decidieron que sería el audio oficial del anuncio”, explicó Pamplona.

En Francia, Suiza, Italia y otros países europeos, La colegiala, interpretada por Aicardi, se volvió famosa gracias a esa publicidad. Fue tal el reconocimiento que el artista colombiano estuvo de gira aproximadamente tres años en Francia, donde ese anuncio contaba con una versión extendida de cinco minutos que se presentaba en los cines parisinos antes de las proyecciones de las películas.

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Gracias a su fama entre los franceses, Rodolfo hasta llegó a recibir un disco de oro en ese país y también se presentó en el teatro Olympia, uno de los escenarios más reconocidos, por donde han pasado estrellas del tamaño de Édith Piaf, The Beatles y Frank Sinatra.

Lo cierto es que La colegiala no solo ha sido adaptada por los hinchas de La Roma, sino que también cuenta con versiones realizadas por otros clubes de fútbol europeo. Los seguidores del Olympique de Marsella, uno de los equipos más reconocidos de Francia, también apoyan a su club con esta melodía que lleva más de cuarenta años poniendo a bailar y cantar al mundo entero.

Bloque de preguntas y respuestas

¿De dónde es originalmente la canción La colegiala?
La colegiala fue compuesta en Perú en 1975 por el músico Walter León Aguilar. La canción posteriormente llegó a Colombia, donde Rodolfo Aicardi y su Típica RA7 grabaron una versión que se convirtió en un éxito.
¿Cómo llegó La colegiala de Rodolfo Aicardi a Europa?
La canción llegó a Europa en la década de 1980 después de que una reconocida marca francesa de café la eligiera para un comercial que fue grabado en Colombia. La publicidad ayudó a popularizar la versión de Aicardi en Francia, Suiza, Italia y otros países europeos.
¿Qué otros equipos de fútbol usan La colegiala como canción de sus hinchas?
Además de los seguidores de La Roma, la melodía también ha sido adaptada por los hinchas del Olympique de Marsella, en Francia. La noticia no menciona otros clubes europeos que hayan realizado esta adaptación.
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