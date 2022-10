Indígenas de Nariño dicen que no saldrán de los terrenos privados Integrantes del cabildo indígena del Gran Cumbal ocuparon dos fincas ganaderas el pasado jueves, y dicen que no saldrán de ellas, pues señalan que tienen argumentos jurídicos para no hacerlo.

En por los menos 20 municipios del país se han reportado ocupaciones de tierras. Imagen de referencia. FOTO COLPRENSA