La Superintendencia de Transporte adelanta 31 investigaciones en contra de 23 empresas transportadoras de carga, por presuntamente realizar 4.528 operaciones prohibidas en vehículos que están mal matriculados.

De acuerdo con la información dada por la entidad, estas empresas han utilizado vehículos que presentan omisiones en su registro inicial en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), lo que constituye una infracción a la normatividad que reglamenta el sector.

Ante estos hechos, Camilo Pabón Almanza, superintendente de Transporte, precisó que “los generadores de carga y las empresas de transporte deben validar en el Runt y en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) si los vehículos que van a utilizar cumplen a cabalidad con la normativa, pues existe una prohibición de contratar aquellos que presenten omisiones en su registro inicial”.

Los cargos imputados a estas empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de carga se presentaron porque al parecer, contrataron y expidieron manifiestos de carga a vehículos que se encontraban con omisión en su registro inicial.

Sobre este tema Arnulfo Cuervo Aguilera, vicepresidente de Fedetranscarga, que integra más de 120 empresas que representan más de 15.000 vehículos, manifestó que han dado respuesta a las investigaciones en las cuales exponen sus argumentos legales a los procesos administrativos que se han adelantado y de las que aún no hay proceso sancionatorio.

Además, comentó que confían en que los procesos salgan a favor de las empresas, ya que están trabajando para demostrar que no han cometido ninguna irregularidad.

El dirigente manifestó que “según lo expuesto por el Superintendente, la idea es sancionar unas empresas, y desde el 2005 he visto y he asistido a muchas audiencias y no se ha sancionado ejemplarmente a un funcionario de tránsito, a un director e incluso a las personas que desde el Ministerio, en su momento fueron denunciadas por conformar un cartel para manejar ese tema de carros mal matriculados y ninguno tuvo una sanción”.

De igual forma, menciona que con el tema de la ilegalidad en el transporte no se ha hecho un trabajo fuerte para regularlo o sancionar a quienes prestan este tipo de servicio que no está sujeto a lo que es legal.

En todo caso, la Superintendencia advirtió que en caso de ser encontradas responsables, las empresas podrían ser multadas hasta por 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes