Invías no recibe el puente Hisgaura, ¿por qué?

Al debate que se generó esta semana tras conocerse el documento de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que reveló que el puente Hisgaura, el más alto de Suramérica, tiene fisuras, ayer se sumó el Instituto Nacional de Vías, Invías, que dio la estocada final y publicó una nueva carta en la que reveló que no recibirá el puente.

Juan Esteban Gil, director del Instituto, indicó que siempre han reiterado la necesidad de que el Fondo Adaptación le exija a la interventoría y al contratista que se verifique de manera estructural cada una de esas fisuras de las losas.

“El 18 de febrero, por medio de la interventoría, nos hicieron llegar un informe que realizaron con un dron especializado en el que se evidenció que en la losa central del puente existían unas fisuras que, efectivamente, tienen un comportamiento anómalo. El contratista manifiesta que es natural, sin embargo no estamos satisfechos”.

Agregó que, en consecuencia, le recomendaron al Fondo que solicite al contratista un estudio de patología estructural sobre cada una de esas fisuras. “Un estudio donde se evidencie estructuralmente qué es lo que sucede con cada una de las anomalías y cómo es la forma de tratarlas”.

Gil recordó que es el Fondo Adaptación la entidad contratante de la interventoría y del contratista, por ello es el único que puede realizar exigencias.

El no recibimiento de la estructura además quedó oficializado en una carta firmada por Carolina Barbanti, subdirectora de prevención y atención de emergencias del Invías, en la que señala, literalmente, que hasta “que no exista claridad absoluta del impacto contractual (de la obra), el Invías no acepta algún recibo del puente”.

Frente a esto, EL COLOMBIANO conoció que el Fondo va a revisar detenidamente en terreno cada observación hecha y que además, ha venido analizando los informes de la interventoria y del Invías y se han realizado mesas de trabajo para determinar si es viable o no recibir el puente, ya que la decisión final la tendrá dicha entidad.

Entretanto, el constructor, Sacyr, se mantuvo en que “está absolutamente convencido que la estabilidad de la estructura y seguridad del puente no está en duda”.

En esta obra, el Fondo invirtió $101.000 millones .