La respuesta del presidente Gustavo Petro no tardó , y en su cuenta de X y en un duro tono dijo que “ si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios”.

Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última... https://t.co/WpafrsWkC2

¿Cómo es el comercio con Israel?

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, los principales productos importados desde Israel por Colombia a 2019 fueron: maquinaria y equipos (US$ 35,9 millones); abonos agroquímicos (fungicidas), productos químicos, resinas plásticas y sus manufacturas (US$ 17 millones); fibras, hilados y tejidos (US$ 5,7 millones), entre otros.

Entre tanto, Colombia exportó a Israel US$ 366 millones altamente concentradas en carbón. De ese total, el 8 % correspondió a bienes no minero energéticos y, de este, el 81 %, principalmente café, flores, confites, galletas, y manufacturas de papel. A junio de este año, las exportaciones alcanzaron US$ 197 millones y de eso US$ 12,3 millones son bienes no mineros.