Es cierto señor presidente @petrogustavo como usted escribió en este trino, efectivamente #Hamas es un invento de la Mossad. Sin embargo, me gustaría compartir con usted información adicional de nuestros servicios de inteligencia que son unos de los mejores del mundo: Los... https://t.co/nbXkZJZ9hC

Es TORPE decir que el Mossad, creado en 1949 y reorganizado en 1951, creó Hamás en 1987. Es TORPE no reconocer que Israel fue agredido por el terrorismo que asesinó civiles inocentes, incluyendo colombianos. Es TORPE e infame no condenar a Hamás y ubicarse en el...

Y agregó que “es TORPE e infame no condenar a Hamás y ubicarse en el anti-semitismo. Israel está bajo el peor ataque de su historia y hasta que Hamás no sea desmantelado por completo, no habrá posibilidad alguna de paz”.