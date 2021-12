De hecho, esto lo hizo en medio de una ceremonia de ascensos, precisamente, de la Policía Nacional y, aunque no mencionó de forma directa a la ONU y su documento, sí advirtió que los únicos organismos llamados a investigar el actuar de las instituciones colombianas son los que el Estado y la constitución establecen para ello.

Y agregó: “Prejuzgar y asumir comportamientos que no tienen el agotamiento de todos los principios del debido proceso es en sí mismo un ataque a la institución a las instituciones”.

Pero Duque no solo se refirió a este tema. Además, y tras las voces de apoyo que se han dado al contenido de ese informe y que, en algunos casos, han derivado en feroces críticas a la Policía, el Jefe de Estado advirtió que eso puede tratarse de una simple intención electoral.

“Construir aspiraciones políticas de cuenta de lacerar las instituciones es un acto de vileza, de villanía y es, además, una actitud contraria al deber de estar guiado por la verdad y por los procedimientos establecidos por la Constitución y por la Ley (...) No se puede buscar estar del lado de la Policía para la foto y para el aplauso, y para cobrar victorias, pero después a la más mínima estancia de oportunismo insultarla, lacerarla, denigrarla”, señaló Duque.

En un sentido similar también se pronunció el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, quien aseguró que su institución nunca ha impartido la orden de masacrar a nadie.

“La Policía Nacional no ha dado la orden para que se cometa ningún delito en Colombia, la Policía no ha masacrado a nadie, no hemos dado esa orden para que se haga y de igual manera la Fiscalía General de la Nación tiene las investigaciones, es el organismo competente con la Procuraduría”, enfatizó el general Vargas.