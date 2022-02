“La señora Merlano se le voló a la Corte Suprema, no a mí, se le voló a las autoridades judiciales. Lo mismo que está haciendo en Venezuela lo puede hacer acá. La Asamblea Nacional también le hizo el requerimiento a las autoridades judiciales y no la han querido enviar, porque la quieren utilizar como una herramienta de chantaje para que Colombia reconozca a (Nicolás) Maduro” , aseveró el mandatario sobre las declaraciones que ha hecho la exsenadora.

Y es que, precisamente, Merlano afirmó en su reaparición –la cual se dio en entrevista a la revista Cambio– que ella no está prófuga sino a la espera de que el gobierno de Duque solicite su extradición a Nicolás Maduro, “presidente legítimo de Venezuela”, según recalcó la excongresista. Igualmente, Merlano reforzó su afirmación de que no está prófuga, aludiendo a que está presa en el país vecino en un lugar clasificado como de seguridad nacional.

“Nosotros ya la pedimos a la Asamblea Nacional –insistió el mandatario, aludiendo al órgano presidido por Juan Guaidó–. Nosotros hemos tenido que proceder a casos de delincuentes venezolanos y lo hemos mantenido bajo justicia de Colombia porque allá no hay justicia carcelaria. No lo hemos enviado, así como 14 países” y recalcó: “ella no es perseguida política, no es presa política”.

Finalmente, Duque recordó la posición en la que se ha mantenido el Gobierno nacional desde que Merlano huyó de la fuerza pública, en una escena de película que quedó registrada en cámaras de seguridad: “¿Qué tiene que hacer? Entregarse a las autoridades, que diga lo que tenga que decir. Si ella tiene que venir y decir la verdad, que lo haga, le sirve a Colombia, pero que se entregue sin pretextos porque eludió a la Corte Suprema de Justicia”.