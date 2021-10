Mientras sea presidente no reconoceremos a Maduro: Duque

De hecho, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, expreso que este es un asunto que no tiene ideología política por tratarse de un asunto comercial.

Del venezolano dijo este miércoles que mientras “yo sea el presidente de Colombia, y en defensa de la carta democrática y los valores que hemos construido, no vamos a reconocerlo ”. Según Duque, hacer eso sería ceder en los principios que ha defendido el país y los aliados de la región.

Frente a ello, el mandatario nacional resaltó que pese a que con el gobierno de Maduro no hay relaciones diplomáticas, los migrantes venezolanos han sido bien atendidos una vez pisan suelo colombiano, muestra de ello también ha sido la apertura de la frontera en el pasado mes de junio.

El no reconocimiento del gobierno de Maduro, según Duque, no es reciente, pues dijo que su antecesor, Juan Manuel Santos, “había declarado públicamente que no reconocería los resultados de las elecciones fraudulentas con las cuales el dictador (Maduro) pensaba perpetuarse en el poder”.

¿Qué dijo Maduro?

El mismo miércoles, el presidente venezolano optó por pedir la normalización de las relaciones entre países, las cuales vienen mal desde hace dos años.

“Tenemos que resolver nuestros problemas en paz, tenemos que regularizar, normalizar las relaciones comerciales, productivas, económicas, tenemos que normalizar las relaciones diplomáticas”, sostuvo Maduro en una intervención a la televisión pública de Venezuela.

Ese presidente aprovechó para agradecer al Senado la iniciativa que desde el Legislativo están tomando, distinta a la posición del Ejecutivo con Duque a la cabeza: “nosotros le damos un aplauso por esta iniciativa tomada por el poder Legislativo de Colombia y el poder Legislativo de Venezuela”.

La situación entre ambos países no es buena desde 2019, cuando se pusieron unos contenedores en el paso fronterizo entre Cúcuta y San Cristóbal. Ese cierre ha obstaculizado la reactivación económica, el paso de migrantes y la ayuda humanitaria.

Además de eso, la ruptura definitiva se dio el 23 de febrero de ese año, cuando el jefe de la oposición venezolana, Juan Guaidó, intentó entrar a Venezuela por Cúcuta en una caravana de carros, hecho que terminó en actos violentos en el paso fronterizo.