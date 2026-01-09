x

Iván Mordisco muestra su cercanía con Venezuela invitando al ELN para que “amenacen” a EE. UU.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la acción del disidente no es más que un “llamado de auxilio” antes la presión de la Fuerza Pública.

  • Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco convocó a cumbre criminal. Foto: captura de video
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Mientras el Gobierno mantiene una recompensa millonaria por su paradero, el jefe de las disidencias de las FARC alias Iván Mordisco reapareció con un llamado regional que cuestiona la respuesta internacional ante Venezuela y evidencia una posible cercanía con el régimen chavista y otras guerrillas.

En un video difundido recientemente, Mordisco hizo un inusual llamado a los comandantes del ELN, la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, para crear una cumbre insurgente “en defensa” tras lo que describió como una agresión imperialista de Estados Unidos contra Venezuela, después de la captura del dictador Nicolás Maduro.

Lea también: Petro temía una acción militar de EE. UU. antes de hablar con Trump, según reveló el New York Times

“El rugido del imperialismo norteamericano vuelve a resonar”, afirmó en la grabación, invitando a “dejar a un lado las diferencias” para enfrentar lo que denominó una amenaza común.

El llamado, que proviene de un hombre por cuya captura ofrecen una recompensa de 5.000 millones de pesos. La invitación generó dudas sobre la manera en que grupos armados buscan capitalizar la convulsión política en Venezuela y la intervención internacional para recomponer alianzas criminales transfronterizas.

“Los convocamos a dejar a un lado esta diferencias, ya habrá momento para sentarnos en camaradería a discutir estos desencuentros. Simón Bolívar nos unió varias décadas atrás, es necesario que su espada vuelva a brillar en nuestras manos unidas. El destino nos grita que es hora de juntarnos”, añadió el cabecilla de las disidencias de las Farc”, dijo ‘Mordisco’.

Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la acción del criminal es un “llamado de auxilio”, ante la presión de la Fuerza Pública.

“Alias Mordisco ha sido afectado tan críticamente que hoy recurre a pedir protección a otros carteles del narcotráfico para no terminar neutralizado por una acción del Estado”, manifestó Sánchez.

Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía siguen activas en la búsqueda del disidente, quien además enfrenta órdenes de captura por delitos graves, como genocidio contra comunidades indígenas.

