Petro temía una acción militar de EE. UU. antes de hablar con Trump, según reveló el New York Times

El presidente colombiano Gustavo Petro temió esta semana una posible acción militar de Estados Unidos contra su país al estilo Venezuela, luego de las duras declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, según reveló The New York Times en un artículo titulado “Petro temía un ataque de EE. UU. a Colombia. Entonces llamó Trump”. La tensión se redujo ostensiblemente tras una llamada telefónica este miércoles 7 de enero entre ambos líderes que permitió desescalar la crisis. Según revela el diario estadounidense, el ambiente de alarma se produjo después de que Trump acusara públicamente a Petro de fabricar cocaína para enviarla a Estados Unidos y afirmara que una acción militar contra Colombia le sonaba “bien”, en un contexto marcado por la reciente operación militar de Washington en Venezuela que condujo a la captura de su cuestionado presidente y dictador Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo.

“La amenaza es real”, dijo Petro

En declaraciones recogidas por el medio citado, Petro aseguró sentirse en peligro y advirtió que la amenaza no era retórica. “Estamos en riesgo, porque la amenaza es real. Fue hecha por Trump”, afirmó el mandatario, quien temía que Estados Unidos intentara justificar una acción vinculándolo con el narcotráfico o con el caso venezolano. Lea también: “El presidente Petro lo está llamando”: la nota que le llegó a Trump antes de la llamada entre presidentes La reacción del presidente colombiano fue inmediata: convocó a la movilización ciudadana en defensa de la soberanía nacional, publicó mensajes de indignación en redes sociales y elevó el tono frente a Washington.

La llamada telefónica que cambió el tono entre Trump y Petro

Horas después de esas declaraciones, Petro recibió la noticia de que Trump había aceptado hablar con él. La llamada se produjo a su llegada al Palacio Presidencial, mientras miles de simpatizantes lo esperaban en una concentración convocada previamente. “Colombian president Gustavo Petro is calling for you (El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo está llamando)”, dice una imagen publicada por el medio citado.

FOTO: DOUG MILLS / THE NEW YOTK TIMES

Tras la conversación, el tono del mandatario estadounidense cambió de manera notable. Trump escribió en sus redes sociales que había sido un “gran honor” hablar con Petro y señaló que discutieron sus diferencias en temas como drogas y otros asuntos bilaterales, además de anunciar que se estaría organizando una visita del presidente colombiano a la Casa Blanca.

Las tensiones siguen latentes entre Petro y Trump