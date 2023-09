La JEP extendió jornada en Casanare y comparecientes siguen salpicando a exoficiales

“Ordena desocupar todas las instalaciones del Gaula y dejarme solo con él en la sala de crisis del Gaula, y mi general me dijo frentiao: ‘Oiga güevón, el Ejército no se gasta tanta plata en su entrenamiento para que usted ahorita se venga a atortolar, ¿o es que no quiere ser capitán? Las bajas me las pidió directamente el señor general Carlos Suárez Bustamante, inspector general del Ejército”, recordó Suancha.

De otro lado, Lucy Yadira Ochoa, hija del campesino Fermín Ochoa, a quien el Ejército asesinó en 2007, interpeló al teniente retirado Marco Fabián García, al que acusó de mentiroso. El exmilitar dijo conocer al padre de Lucy, aunque en 2019, ante la Jurisdicción Especial, sostuvo lo contrario.