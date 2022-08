La Corte Suprema de Justicia revocó la absolución que había sido dictada a favor del médico Martín Horacio Carrillo, quien sería el responsable de aplicarle biopolímeros a la modelo y presentadora Jessica Cediel durante una cirugía.

El médico será condenado a 48 meses de cárcel por el delito de lesiones personales. No obstante, Carrillo no será cobijado con una medida intramural o prisión domiciliaria, será vigilado por las autoridades para que no incumpla con las medidas impuestas por la Corte Suprema.

Además de la condena, el médico no podrá ejercer su profesión ni estar en cargos públicos en los próximos seis meses.