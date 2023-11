Rodrigo Tovar Pupo, conocido en el mundo ilegal como Jorge 40, deberá alistar su defensa para un nuevo proceso que la Fiscalía lleva en su contra. El exjefe paramilitar, al parecer, tras su desmovilización, habría estado dedicado al negocio del narcotráfico.

Los hechos que involucran al expara en este delito se habrían cometido en 2005, cuando la Policía incautó un contenedor contaminado con cocaína que, al parecer, pretendía enviar Tovar Pupo hacia América del Norte. La investigación permaneció archivada y solo hasta 2021 los agentes de la Fiscalía la reactivaron.

La incautación del cargamento ocurrió el 10 de diciembre de 2005, en una zona que fue controlada por el Bloque Norte de las AUC, en el departamento del Atlántico. Para entonces, argumentó la Fiscalía, ninguna renta ilegal en la zona funcionaba sin el visto de los paras.

Lea más: “No aportó a la verdad plena”: JEP rechaza a exjefe paramilitar alias Jorge 40

“Por consiguiente, respecto de la participación de ‘Jorge 40’, se debe detener este despacho en analizar su rol como cabecilla de la organización, dada la fecha del ilícito que presuntamente fue cometido para noviembre de 2005, cuando seguía como comandante del Bloque Norte”, dice el dossier de la Fiscalía conocido por la revista Semana.

Después de estar extraditado, Tovar Pupo regresó a Colombia y fue condenado en 2022 a una condena de 40 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Este nuevo proceso se le sumaría a su pena.

Entérese: Atención: La JEP aceptó de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso

“De todo lo anterior, se puede inferir, con grado de certeza, que para la fecha de los hechos, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, actuó con conocimiento y dominio del hecho y no pudo ser otra persona la que ordenó la ejecución de la actividad relacionada con el envío de sustancia estupefaciente por la cual fue vinculado”, reseñó la Fiscalía.

En esta nueva investigación, dijo la Fiscalía, también se encontró información que daba cuenta de la relación del exparamilitar con políticos locales y de los crímenes que ejecutó el criminal.

La defensa de Jorge 40 alegó que su cliente no tenía conocimiento de la relación del Bloque Norte con el narcotráfico porque no entregó esta orden a sus frentes y que, al interior de las AUC, no se permitía el narcotráfico como fuente de financiación.

En todo caso, la apertura del proceso será ante la justicia ordinaria en la que la Fiscalía, adelantó, solicitará una nueva condena por narcotráfico. Por ahora, “Jorge 40” tiene las puertas cerradas en la Jurisdicción Especial de Paz porque el tribunal especial consideró que no hizo aportes plenos a la verdad.