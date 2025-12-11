Se cayó nombramiento de Jorge Iván Ospina como embajador en Palestina por no poder ingresar al territorio para acreditarse, ¿cobró estos meses?

Este 5 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores derogó el nombramiento de Jorge Iván Ospina como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Estado de Palestina, tras cumplirse los plazos legales sin que el designado pudiera tomar posesión del cargo. El Decreto 1329, firmado por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, dejó sin efecto el acto administrativo del 22 de mayo de 2025 con el que se había concretado la designación. La Cancillería sustentó la decisión de acuerdo al Decreto 1083 de 2015, que obliga a retirar un nombramiento ordinario cuando el funcionario no puede asumir el empleo dentro del tiempo establecido. Ospina nunca logró llegar a Cisjordania debido a que Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel, lo que impide su tránsito hacia Ramallah, única vía de acceso al territorio palestino. Lea aquí: Embajador de Colombia en Palestina lleva dos meses sin recibir salario: “No está funcionando”

El decreto señala que la medida rige desde su expedición y formaliza el cierre administrativo de un nombramiento que, en la práctica, no pudo ejecutarse por circunstancias externas al Gobierno colombiano. Tras la derogatoria, Jorge Iván Ospina envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que agradece la designación y explica las razones que hicieron imposible su llegada a territorio palestino. Señaló que la posición del gobierno de Benjamín Netanyahu —al desconocer los Acuerdos de Oslo y negar la posibilidad del Estado palestino— imposibilitó su desplazamiento para presentar cartas credenciales.

Ospina afirmó que propuso alternativas a la Cancillería: operar desde un tercer país, aprovechar encuentros multilaterales para formalizar la acreditación o establecer la misión en el marco de reuniones con el presidente palestino Mahmud Abbas. Sin embargo, indicó que “las tradiciones diplomáticas” no permitieron avanzar en esas opciones. En su mensaje, sostuvo: “Agradeceré eternamente el hecho que me haya designado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante esta nación y pueblo. (...) La decisión arbitraria del Gobierno de Netanyahu ha hecho imposible mi llegada a Cisjordania y tomar posesión del cargo, motivo por el cual el nombramiento ha expirado”. Lea también: 700.000 niñas y mujeres palestinas no pueden menstruar dignamente en Gaza También pidió al Gobierno persistir en el objetivo de instalar una embajada en Palestina y acompañar a la población colombiana residente en la región.

Una embajada que no pudo operar y problemas presupuestales

El proceso para establecer la primera Embajada de Colombia en Palestina ya enfrentaba obstáculos desde agosto de 2025. Durante el debate del Presupuesto General de la Nación para 2026, la canciller Villavicencio reveló que la misión diplomática no estaba funcionando y que Ospina llevaba dos meses sin recibir salario por la imposibilidad de operarla. La ministra explicó que la sede funcionaría desde Jordania debido a la ruptura de relaciones con Israel, pero que el Ministerio no había logrado materializar las condiciones para iniciar actividades. Señaló entonces que “la Embajada de Palestina no está funcionando” y que la situación obedecía a las dificultades de acceso y establecimiento en la región. En otras noticias: Se acabó la paz en Medio Oriente: por orden de Netanyahu ya hay bombardeos y ataques aéreos en Gaza El Ministerio había definido tres prioridades para la misión: promover la liberación del ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot, secuestrado por Hamás; respaldar la ayuda humanitaria al pueblo palestino; y contribuir al reconocimiento internacional de los dos Estados. Hay que recordar que Ospina fue nombrado el 22 de mayo de 2025, luego de que Palestina otorgara el beneplácito el 5 de mayo. El anuncio se presentó como un hito diplomático: Colombia nombraba por primera vez un embajador ante Palestina, reafirmando la postura del presidente Petro sobre la situación en Gaza y el reconocimiento pleno del Estado palestino. En su presentación pública, Ospina afirmó que la embajada estaría guiada por principios de reconciliación y protección de la vida. La entonces canciller Laura Sarabia destacó que el nombramiento representaba un compromiso “con la paz mundial y la defensa de pueblos históricamente vulnerados”. Le puede interesar: “¿Cómo alguien puede tolerar este horror?” Embajador de Palestina rompió en llanto ante el Consejo de Seguridad de la ONU Bloque de preguntas y respuestas