Repudio a frases de Iván Cepeda sobre Antioquia

Un profundo rechazo nacional ha causado un apartado del plan de gobierno del candidato a la presidencia, Iván Cepeda, en el que se refiere con dureza a Antioquia: “En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.
Tras 24 horas de revuelo, Cepeda atinó a decir que se trató de un fragmento de un discurso que dio en Parque Berrío el pasado 12 de febrero, el cual fue retomado en su programa de gobierno de más de 400 páginas. Y pidió leer todo el documento para “permitir una visión no descontextualizada sobre mi visión de lo ocurrido en Antioquia en las últimas décadas”.