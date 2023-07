En palabras de Ocampo, “la estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco sino máximo dos viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales, sino unas 5; y ningún delegado en los departamentos”.

Y es que el decreto que firmó el presidente Gustavo Petro para crear esa cartera incluyó la creación de 744 nuevos puestos de trabajo, que involucran la creación de más burocracia institucional: 5 viceministerios, 52 directivos y 21 asesores.