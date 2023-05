Días antes a su asesinato

Así mismo, el diario local reveló que en entrevista con la abuela del menor, quien no quiso revelar su identidad por cuestiones de seguridad, explicó para La Nación, que el joven creció junto a ella en el barrio Simón Bolívar, ubicado en la comuna 8 en la ciudad de Neiva. Pero que recientemente, por cuestiones de seguridad, el menor tuvo que abandonar el lugar e irse a vivir con sus hermanas al barrio El Triángulo.

“Yo lo llamaba todos los días, a veces me contestaba, a veces no estaba, hablé por última vez con él, el lunes y ya el martes su madrastra se comunicó conmigo para preguntarme si Juan Esteban estaba en mi casa y desde ahí me preocupé”, aseguró la abuela del joven.

Por lo que decidió dirigirse hasta la Fiscalía y poner la denuncia, hasta que días después la llamaron para que reconociera si el cuerpo que habían encontrado a orillas del río Magdalena era el de su nieto.