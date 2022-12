El día de grado es una fecha importante para muchos, donde se espera el acompañamiento de amigos y familia, de quienes colaboraron en el proceso escolar desde el inicio o que en algún momento dieron su apoyo. Pues aquí su caballo fue el más importante y también y por eso también tenía motivos para ser el invitado especial de Imer; sin él posiblemente no hubiera llegado a clases el sucreño.

El colegio está ubicado en la región de La Mojana , una de las zonas que ha sido afectada principalmente por la ola invernal por la que está pasando el país. En la zona no solo son frecuentes las inundaciones, no solo por el río Cauca, sino por el San Jorge, caños y ciénagas.

Las carreteras se encuentran en grave estado, pues ninguna esta pavimentada. La gente debe pasar las motos por canoa. Tanto así que el estado de las vías impedía sacar los productos de los campesinos para su comercio y la llegada de los jóvenes a sus colegios.

El caballo no es de Imer, sino de un finquero vecino que trabaja en los oficios de la vaquería, en el mismo lugar donde Imer se dedica a encerrar los animales y ordeñar vacas, entre otros oficios. Ahora, el joven, de 17 años, espera poder iniciar sus estudios en ingeniería agropecuaría, aunque no se ha inscrito en ninguna universidad. No cuenta con los recursos, pero tiene la expectativa de que el Gobierno lo ayude para ingresar a la educación superior.