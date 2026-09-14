Video | ¿Dinámica en el TransMilenio evidenció una brecha cultural en Colombia? “Hacemos famosas a personas que no lo merecen”

Un recorrido por los vagones del TransMilenio en la ciudad de Bogotá bastó para evidenciar el contraste entre la cultura popular digital actual y el conocimiento literario en el país. Un tema de cultura general que ha generado recientemente una polémica y reflexión en redes. El creador de contenido Daniel Camilo Sierra, conocido en redes sociales como @elmandeloslibros, encabezó una dinámica para medir qué tanto reconocen los usuarios del transporte público a figuras claves de la historia y las letras latinoamericanas. Le puede interesar: Arte, música y patrimonio: Funza enciende sus calles con el Festival Cultural Zaquesazipa 2026 en Cundinamarca “¿Por qué conocemos a los famosos y no a quienes con sus letras han cambiado al mundo? Nos subimos a TransMilenio a regalar libros y poner a prueba a los pasajeros”, afirmó el joven en sus redes sociales. La propuesta era sencilla: regalarle libros a las personas que pudieran identificar correctamente los rostros plasmados en una serie de retratos que Daniel llevaba con el fin de conocer y contrastar si los transeúntes conocían algunas de estas figuras literarias.

Los usuarios reconocieron más fácil a las farándulas de las redes sociales. FOTO: Captura de video de redes sociales de @elmandeloslibros

El “triunfo” de la farándula sobre la literatura: el silencio ante los libros

Y es que lo curioso fue que el ejercicio incluyó retratos de creadores de contenido y personajes de la farándula nacional como Karina García y Yefferson Cossio, figuras de alto impacto y polémica en redes sociales en el país. Al ser consultados por estos rostros, los pasajeros los identificaron de manera inmediata y sin dudar, lo que les permitió llevarse los primeros ejemplares. La rapidez en las respuestas dejó en evidencia la omnipresencia de las redes en la cotidianeidad de los ciudadanos. La dinámica cambió radicalmente cuando la dificultad aumentó y aparecieron las imágenes de autores y referentes que han documentado la historia e identidad de la región. Algunos de ellos fueron la premio Nobel chilena de literatura Gabriela Mistral y la escritora colombiana Marvel Moreno, contemporánea a Gabriel García Márquez.

Por último, este creador de contenido educativo mostró la imagen de Jorge Isaacs, reconocido escritor colombiano y famoso por aparecer en la versión anterior del billete de 50 mil pesos en Colombia. Este, después de varios intentos al final, lo adivinaron. Sin embargo, frente a los retratos de los escritores colombianos y latinoamericanos, ninguno de los usuarios presentes logró descifrar con facilidad de quiénes se trataba. La falta de aciertos impidió que las obras exhibidas por Daniel encontraran un lector a través de la identificación de sus creadores. “¿El resultado? Al instante reconocen a los influencers de la farándula, pero se sabe muy poco de las mentes que nos narran como latinoamericanos”, expresó el creador de contenido.

El contraste en redes

Este experimento, según expresó el creador de contenido, buscaba contrastar el nivel de reconocimiento que reciben las celebridades digitales frente a la huella que dejan los referentes de la literatura, por lo que decidió dejar entre las personas que iban en el transporte una reflexión. “Bueno, aquí ya se me acabaron las preguntas, pero queríamos hacer una reflexión, y es que esta sociedad ha hecho que hagamos famosas a personas que quizás no lo merecen y no lo hacemos con personas que sí. Y es común que no conozcamos la cara de ellos, no se ve muy seguido, pero quizás sí deberíamos conocer su obra”, sostuvo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La difusión de la actividad provocó diversas reacciones en plataformas digitales y expuso una inquietud directa para la audiencia: determinar cuántos de estos personajes de las letras e historia regional es capaz de reconocer una persona mediante su rostro o a través de las pistas ofrecidas en la grabación.

El joven mostrando a los personajes que llevó para que adivinaran. FOTO: Captura de video de redes sociales de @elmandeloslibros

“Quizás los jóvenes de hoy deberían soñar más en ser como los personajes que les mostré anteriormente, así que la invitación es a leerlos, porque el día de mañana una persona que no lo merece y que no merece ser famosa puede llegar a ser presidente. Muchas gracias por su atención”, concluyó. En Colombia, una persona lee en promedio 3.75 libros al año según los datos generales de la Cámara Colombiana del Libro, una cifra que asciende a 6.91 libros anuales si se cuenta únicamente a las personas que se consideran lectores habituales. También le puede interesar: Video | El increíble alcance del GPT-6 Astra: navega con un dron para identificar, seguir y encontrar personas específicas Bloque de preguntas y respuestas