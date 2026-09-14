Video | ¿Dinámica en el TransMilenio evidenció una brecha cultural en Colombia? “Hacemos famosas a personas que no lo merecen”

Un recorrido por los vagones del TransMilenio en la ciudad de Bogotá bastó para evidenciar el contraste entre la cultura popular digital actual y el conocimiento literario en el país. Un tema de cultura general que ha generado recientemente una polémica y reflexión en redes.
El creador de contenido Daniel Camilo Sierra, conocido en redes sociales como @elmandeloslibros, encabezó una dinámica para medir qué tanto reconocen los usuarios del transporte público a figuras claves de la historia y las letras latinoamericanas.
Le puede interesar: Arte, música y patrimonio: Funza enciende sus calles con el Festival Cultural Zaquesazipa 2026 en Cundinamarca
“¿Por qué conocemos a los famosos y no a quienes con sus letras han cambiado al mundo? Nos subimos a TransMilenio a regalar libros y poner a prueba a los pasajeros”, afirmó el joven en sus redes sociales.
La propuesta era sencilla: regalarle libros a las personas que pudieran identificar correctamente los rostros plasmados en una serie de retratos que Daniel llevaba con el fin de conocer y contrastar si los transeúntes conocían algunas de estas figuras literarias.