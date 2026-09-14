¿Por qué mujeres están compartiendo videos haciendo ejercicio y mencionando a Sydney Sweeney?

Este fin de semana, miles de mujeres de diferentes países publicaron en redes sociales videos haciendo ejercicio junto a un texto dedicado a la actriz estadounidense Sydney Sweeney. En las grabaciones expresan su descontento frente a la reciente polémica protagonizada por la celebridad. En TikTok, X e Instagram, usuarias de distintas edades compartieron publicaciones corriendo, jugando tenis, baloncesto y fútbol, o entrenando en el gimnasio. En inglés, español y hasta francés, todas estas piezas comienzan con la misma frase: “Querida Sydney Sweeney”. Contexto: ¿Hipersexualización femenina? Figuras del deporte critican anuncio de Sydney Sweeney desnuda; la actriz se defendió Después continúan con más clips de entrenamiento, mientras en el centro de la pantalla aparece el mensaje: “Así es como realmente lucen las mujeres haciendo deporte”. La tendencia surgió como respuesta a un anuncio estrenado el 9 de septiembre y protagonizado por la actriz de Euphoria y The Housemaid. Sweeney participa en la nueva pieza publicitaria de Novig, una casa de apuestas deportivas de la que también es accionista. En el comercial, la intérprete aparece la mayor parte del tiempo semidesnuda y utiliza únicamente accesorios deportivos como guantes de boxeo, balones, raquetas y palos de golf. “No sobre la guerra, no sobre la muerte, no sobre la política. Solo deporte”, dice la celebridad.

Luego de que el comercial fue lanzado, recibió múltiples críticas, especialmente de reconocidas deportistas, quienes señalaron que la pieza representa una “regresión” y una forma de sexualizar la presencia de las mujeres en las prácticas deportivas. “No solo es una afrenta para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su arte, sino también para todas aquellas que aprecian el deporte por lo que realmente es: el trabajo en equipo, la amistad, la entrega, la excelencia, la unidad”, escribió en sus redes sociales la campeona olímpica de natación Ariarne Titmus. La misma lectura hicieron mujeres que practican distintas disciplinas de manera aficionada. Ellas fueron quienes impulsaron la tendencia de publicar videos para reivindicar que, al momento de entrenar, lo relevante son sus capacidades físicas y no su apariencia.

La respuesta de Sweeney ante la polémica: este no ha sido su único escándalo

Este domingo, la actriz compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 25 millones de seguidores, una serie de historias. En una de ellas publicó una fotografía de la tenista Serena Williams que originalmente apareció en ESPN Magazine, como parte de un especial en el que varios deportistas de élite posaron desnudos, al igual que Sweeney en el comercial de la casa de apuestas. También difundió retratos de la luchadora profesional Ronda Rousey, la jugadora de baloncesto Sue Bird y la tenista Caroline Wozniacki. Sin embargo, su respuesta también generó críticas de usuarios que señalaron que el trabajo de la revista deportiva no es comparable con lo ocurrido en la pieza publicitaria. “Que atletas elijan posar desnudas en una publicación celebrando la fuerza, el poder y la capacidad de los cuerpos deportivos de élite no es lo mismo que usar a una actriz convencionalmente atractiva y sexualizada junto a equipos deportivos para vender un producto de juego”, escribió una usuaria.

Esta no es la primera vez que Sydney Sweeney está en el centro de una polémica por su aparición en una campaña publicitaria. En 2025, la actriz también generó un amplio debate al convertirse en la imagen oficial de la marca de ropa American Eagle. La controversia surgió por el anuncio con el que promocionó la compañía. En este, Sweeney explica: “Los genes se transmiten de padres a hijos, a menudo determinando rasgos como el color del pelo, la personalidad e incluso el color de los ojos”. Luego, la cámara enfoca sus ojos y ella dice: “Mis genes son azules”. A continuación, el eslogan juega con las palabras en inglés genes y jeans: “Sydney Sweeney tiene unos jeans estupendos”. Le puede interesar: Sydney Sweeney, de Euphoria, podría enfrentar cargos legales tras escalar el cartel de Hollywood Lo que generó molestia fue precisamente ese juego de palabras, que constituye el eje de la campaña. Los cuestionamientos apuntaron a que la referencia a los genes y a los rasgos físicos de la actriz evocaba ideas relacionadas con la superioridad racial y la eugenesia. Meses más tarde, Sweeney volvió a verse involucrada en una controversia, esta vez por un asunto legal. La actriz grabó y publicó una pieza promocional para su marca de lencería, SYRN, utilizando el reconocido cartel de Hollywood sin contar con las autorizaciones necesarias. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: