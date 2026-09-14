Giro en el caso Blessd: Fiscalía retira el delito de secuestro y encausa el proceso por constreñimiento ilegal

La Fiscalía General de la Nación retiró formalmente la imputación por secuestro extorsivo contra Stiven Mesa Londoño, conocido en la música urbana como Blessd, y reformuló los cargos por otras conductas con penas menores. Con este cambio, el artista antioqueño y las demás personas vinculadas al caso continuarán enfrentando el proceso penal en libertad.
Los hechos que son investigados ocurrieron el 1 de junio de 2022 en Medellín. Según la denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez Quintero, imitador del cantante puertorriqueño Ozuna, el joven acudió a un estudio de grabación después de ser contactado, presuntamente, para firmar un contrato artístico. Sin embargo, según la denuncia, el objetivo de la cita habría sido exigirle que dejara de hacer imitaciones y presentaciones relacionadas con la imagen de Blessd.
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De acuerdo con el relato del denunciante, después de negarse a firmar el documento, habría sido retenido, amenazado y agredido con un arma de fuego durante tres horas. Aunque el cantante no estuvo físicamente en el lugar de los hechos, los señalamientos indican que habría realizado intimidaciones por teléfono durante ese tiempo.
Después de varios años de investigaciones preliminares, el 11 de junio de 2026 la Fiscalía imputó a Stiven Mesa Londoño, su mánager Santiago Jaramillo, conocido como ‘Dímelo Jara’, Laura Moreno y Julián Giraldo por el delito de secuestro extorsivo agravado y atenuado. En esa primera diligencia, el juez de control de garantías decidió no imponer una medida de aseguramiento que implicara privación de la libertad.