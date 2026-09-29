“Desde chiquita decía: ‘Yo voy a ser un ángel’”: Paloma Echavarría, la paisa en Angels Among Us

Para hablar de la belleza, la modelo antioqueña Paloma Echavarría emplea la palabra “aura”, precisamente la que usó Walter Benjamín para hablar del carácter único de las obras de arte. La belleza está en la singularidad, en el ser que no se repite, en la pintura que inventa una mirada, en la música que vibra con notas del alma. Paloma es la única colombiana que participa en Angels Among Us, la producción audiovisual de Victoria’s Secret que busca nuevas modelos para la marca. En conversación con El Colombiano, habló sobre sus comienzos en el modelaje, su relación con Medellín, la experiencia de participar en el casting y compartir con Gigi Hadid, además de sus expectativas frente a las oportunidades internacionales que se puedan abrir para su carrera. Siga leyendo: ¿El nuevo Ángel de Victoria’s Secret vocea?: ella es Paloma Echavarría, la modelo en competencia Angels Among Us

Hablemos de tu vida antes del modelaje...

“Nací en Miami, pero soy 100% ciento colombiana. Viví 6 años en Miami y ya el resto del tiempo en Medellín. La vida me llevó por esto del modelaje. Mi primer acercamiento con el modelaje fue que estaba haciendo mis prácticas de la universidad en una empresa y justo iban a tener un desfile en Colombia Moda y pues la la dueña de la productora me dijo, “Ve, ¿tú no quisieras desfilar?” Y yo acepté. Cuando salí casi me muero de un infarto, pero fueron unos nervios demasiado buenos”.

¿Qué sientes cuando estás en una pasarela, frente al público y las cámaras?

“Depende de la pasarela. He estado en unas pasarelas muy largas, que son las que más disfruto porque uno pasa de esos nervios a sentir la euforia y decir, “Wow”. Creo que es una forma muy bonita que las modelos tienen de resaltar una marca. Empoderarse y darle todo en esos 15 segundos que uno sale”.

¿Se escucha lo que la gente dice?

“A veces. Para que tengan mucho cuidado porque a veces uno escucha los comentarios pasando”.

Creciste en Medellín, una ciudad vinculada con la moda y la industria textil. ¿Cómo fue el crecimiento en ese entorno?

“Soy muy afortunada porque mi familia está en el mundo textil y de la moda, entonces desde chiquita he estado rodeada justo de ese mundo y creo que por eso me ha encantado tanto. Tanto mi mamá como mi papá, mi abuela, mi abuelo están en este mundo, entonces desde chiquita me han hecho ver el mundo desde los ojos de la belleza”.

¿Qué se necesita para el modelaje?

“Bueno, un tema difícil de hablarlo porque es un poquito de entender cada cuerpo. No voy a decir mentiras, el número uno es la genética. La verdad mi mamá es una diosa. Tuve el privilegio de nacer con esa genética. Luego, demasiada disciplina. El modelaje es como cualquier trabajo, es algo que es físico y mental. Entonces hay que trabajarlo, uno también tiene que dar esa extra milla de esfuerzo. Hay que darlo todo para salir y mantenerse bien. Hay que cuidar la piel, el cuerpo, todo lo que uno come”.

¿En qué momento descubriste tu belleza y que podrías dedicarte al modelaje?

“He sentido que a veces me voltean a mirar, no sé si por bonita o por mi personalidad. Más que ser bonito, que es una cosa muy subjetiva, creo que se trata de una presencia y una aura que la gente tiene. Que uno vea a alguien caminando por la calle y uno se voltea, sea por alto, bonito, bien vestido, lo que sea, en realidad es por el aura que la gente maneja. Y uno dice, “Ve, como que la da.” Entonces, y creo que eso es muy importante en el modelaje y más en pasarela porque necesitas hacer que la ropa se vea impresionante”.

¿Qué relación tenías con Victoria’s Secret antes de participar en Angels Among Us?

“Victoria Secret es un nombre icónico, igual a sus modelos y a sus ángeles. Y no conozco la primera niña que desde chiquita no haya visto estos desfiles y precisamente a mí lo que me impresionaba era eso, como el aura que tenían. Es que se veían así, como ángeles. Yo siempre decía, “Ay, yo voy a ser un ángel, yo quiero”. Y me acuerdo que con mis amigas, chiquitas, veía los desfiles y practicaba desfilar”.

¿Y cómo llegaste al casting?

“Cuando salió este open casting, una amiga me lo me lo mandó. Me dijo: “Deberías aplicar.” Y yo dije, “Pues, total, no tengo nada para perder.” Bueno, recibí la respuesta de que hiciera el casting en persona, primero uno lo mandaba un video. Entonces fui a Miami”.

¿Cómo fue llegar a Miami y encontrarse con la magnitud del proceso?

“Tremendo. Desde el minuto uno que veía Angels Among Us y Victoria Secret por todas partes decía, “Wow.” O sea, ya solamente estar acá es un logro inmenso, que a uno lo tengan en el radar y estar en la serie es como competir con los gigantes. Entonces nada, me acuerdo que antes de salir me preguntaron, “Están nerviosa.” Yo dije: “Es que la verdad, yo amo esto. Entonces estoy solamente demasiado agradecida”.

¿Cómo fue interactuar con las modelos que antes veías en televisión?

“La verdad, uno se pone nervioso Pero creo que hicieron un trabajo increíble para hacerlo a uno sentir muy seguro. En ningún momento ni me sentí juzgada, aunque de todos modos es una competencia, pero fue increíble ver a esas modelos tan cerquita. Tienen esa presencia en el escenario. Decía para mí: “Con razón son de las grandes.” Uno las admira tanto, es que son increíbles”.

¿Cómo ha sido la experiencia de compartir con Gigi Hadid?

“Wow. Les voy a decir algo: ella es impresionante, es tan querida en persona. Es divina, es un ángel literalmente. Pero lo más impresionante es que uno habla con ella y piensa “Pues podría ser una amiga”. Es impresionante”.

No puedes contar todavía qué viene en el programa, pero ¿qué espera que esta oportunidad signifique para tu carrera?

“Bueno, creo que obviamente la meta siempre será modelar en el desfile. La serie es una vitrina para que vean lo que tengo para ofrecer. Viajo justo a Paris Fashion Week a modelar con una marca increíble”.

¿Qué consideras que distingue a una modelo antioqueña o colombiana cuando llega a escenarios internacionales?

“Creo que tenemos un pique, indudablemente. Apenas lo ven a uno le dicen: “colombiana”. Tenemos eso que te digo, un aura, un pique y mucha cercanía con la gente. Eso gusta mucho”.

¿Y cómo definirías la belleza?

“Esa es una pregunta que me hicieron en Victoria Secret. Creo que ser uno 100%, o sea, cada persona es tan diferente que lo bonito es cuando ve uno a alguien único. Y eso se nota, se nota cuando alguien está siendo 100% original, eso es una belleza”.