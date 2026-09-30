Desempleo en Colombia subió a 9,4% en agosto: se destruyeron 126.000 empleos en un año

El mercado laboral colombiano se debilitó en agosto. Según las más recientes cifras del Dane, la tasa de desempleo se ubicó en 9,4%, frente al 8,6% registrado en el mismo mes de 2025. Esto representa un aumento de 0,8 puntos porcentuales en un año.
En el octavo mes del año, el país tenía 23.685.000 personas ocupadas, 126.000 menos que las 23.811.000 registradas un año atrás.
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A esto se suma una reducción en los principales indicadores de participación y ocupación: la tasa global de participación (TGP) fue de 63,3%, frente al 63,9% de agosto de 2025, mientras que la tasa de ocupación (TO) se ubicó en 57,4%, frente al 58,4% de un año atrás.
Al comparar con los registros de los últimos años, la tasa de desempleo (9,4%) igualó la de agosto de 2018, superó las de 2023 (9,3%) y 2025 (8,6%), pero se mantuvo por debajo de la registrada en 2024 (9,7%).