Las razones por las que juez declaró improcedente tutela por polémica con la palabra “niñez”

Una discusión sobre la palabra “niñez” terminó en un juzgado. Un grupo de ciudadanas acudió a la tutela al considerar que una presunta directriz del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) invisibilizaba a las niñas, pues privilegiaba términos genéricos en sus comunicaciones.
Pero el debate no avanzó hacia una definición de fondo sobre el lenguaje: el juez Tercero Penal del Circuito de Cúcuta declaró improcedente la acción. Por un lado, se indicó que no sería una directriz nacional, sino un asunto del ICBF regional en Huila; por otro lado, consideró, entre otras razones, que los demandantes no demostraron que pudieran representar a “las niñas de Colombia”.
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La controversia se originó por una presunta directriz de comunicación del 19 de agosto de 2026. Los accionantes sostenían que la instrucción de utilizar expresiones como “niñez” y no “niñas, niños y adolescentes” vulneraba los derechos fundamentales a la igualdad, la dignidad humana, el debido proceso administrativo y el interés superior de las niñas.