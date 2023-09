“Están diciendo muchas mentiras, porque el chico nunca se desnudó, no era estríper, llegó con su delantal, no se repartieron cajas con el logo de la Rama Judicial, eran unos waffles, estábamos entre personas adultas, yo no fui la que organizó el evento, yo no tenía conocimiento”, señaló Polanía en la W Radio.

Entérese: Jueza Vivian Polanía causa revuelo después de aparecer en audiencia semidesnuda y fumando

Por este evento, el Consejo Seccional de la Judicatura pidió a sus funcionarios dar un uso adecuado a las zonas comunes y pedir autorización antes de realizar cualquier actividad de integración.

“Nos invitaron a una fiesta de Amor y Amistad, se llamaba fiesta de colores. Para entrar, cada juzgado tendría que hacer una entrada animada, no creo que sea un video de carácter sexual”, explicó Polanía.

En noviembre del año pasado la juez fue centro de la polémica por furmar, semidesnuda, durante una audiencia de imputación de cargos. En su momento fue suspendida y dicha decisión fue revocada en febrero de este año.