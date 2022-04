Con ayuda de un auxiliar de su despacho, Ortiz comenzó diciendo que le causa extrañeza que la Fiscalía no haya llamado a algunos testigos a dar su versión en el episodio relacionado a los presos en la cárcel de Cómbita alias Sinaí, Poli y Cadavid.

Además, existen varios cruces de versiones entre los señalados , lo cual no terminaron de cuadrarle a la jueza y apuntan a que no precluirá en este punto.

Además de la falta de voces, Ortiz advirtió que para ella “no resulta creíble” que el abogado Diego Cadena no recuerde con claridad cuándo fue la reunión con Ricaurte y con Ángela López, abogada que serviría de intermediaria en los testimonios. “Sería difícil olvidarla” , sentenció.

Para la Fiscalía y el Ministerio Público, de esto último no hay suficientes pruebas ; sin embargo, para el despacho faltó ahondar en pesquisas que llevaran a determinar las i ntenciones del narcotraficante y las contradicciones dentro del proceso.

Él es piedra angular porque según la versión de la defensa de Uribe, es quien buscó al abogado Cadena para hablar de unas supuestas dádivas que le ofreció Iván Cepeda para manchar el nombre del expresidente . En ello, Sierra relató que no hubo presiones para enlodar al antioqueño.

3. Declaraciones de la condenada Hilda Niño

La exfiscal sentenciada por hechos de corrupción es otra de las personas a las que Cadena habría contactado para no solo declarar en favor de Uribe, sino también en el caso de su hermano Santiago Uribe.

En esto obra el mismo proceder: la Fiscalía contrarió lo indagado por la Corte y pidió la preclusión. Según el fiscal Gabriel Jaimes, la intención de hablar en favor de su cliente y hermano fue naturalmente de Niño, y ha argumentado que no se trata de presiones.

Sin embargo, por lo recaudado en el despacho –y advertido por las víctimas– sí puede haber indicios de que el exjefe de Estado se sirvió de su abogado para conseguir lo que ellos querían.

Esto se traduce en que el error al pedir el cierre del proceso fue de la Fiscalía, al no contemplar ese escenario. De allí se desprende que le parezca extraño que el ente acusador diga que todo se trata de una atipicidad. Es decir, que el delito de soborno no existió.

4. El apoyo humanitario a alias Víctor

Para el Juzgado no hay duda de que Diego Cadena envió dinero a personas como Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y a Eurídice Cortés, alias Diana. De hecho, considera que hay una “prueba directa” que certifica que los giros se hicieron a nombre de Uribe.

El abogado no desmiente eso, pero lo atribuye a ayudas humanitarias y viáticos que les dio de buena fe. Esto no tendría nada de malo si no tuviera otra versión judicial recaudada por la Corte suprema, la de intenciones para que a cambio de la plata supuestamente beneficiaran al exmandatario con su testimonio.

La misión, al parecer, era fácil: conseguir testimonios de exparamilitares como Pablo Hernán Sierra para que hablaran a favor de las pretensiones de Cadena que fueron informadas al exjefe de Estado hoy imputado.

En este aspecto, el juzgado trajo a colación que hay versiones que no concuerdan y que deben ser contrastadas en otra etapa procesal, no en esta. Con ello da por hecho que la preclusión en este punto no será aceptada.

La decisión que al finalizar tome la jueza va a poder ser apelada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, instancia que tendrá la última palabra en este expediente judicial que lleva ya cuatro años desde sus inicios en la Corte Suprema.