Exdirectivos de la UNGRD, a juicio por lío con Alfredo Saade ¿qué pasó?

Antes de que el polémico Alfredo Saade, hoy embajador de Colombia en Brasil, ocupara un cargo visible dentro del gobierno de Gustavo Petro, ya tenía vínculos contractuales con entidades del Estado. Uno de esos contratos se dio en la cuestionada Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Su contratación en esa entidad había pasado sin mayor atención pública hasta este lunes, cuando se conoció que la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos exfuncionarios de la UNGRD por presuntas irregularidades en el proceso mediante el cual se vinculó a Saade.

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De acuerdo con la información conocida, Víctor Andrés Meza, exsubdirector general de la entidad, y Ana María Castaño, exsecretaria general, habrían omitido controles y verificaciones al momento de autorizar el contrato. Saade fue vinculado como apoyo jurídico, y según la Procuraduría, ambos exfuncionarios deberán responder por presuntas faltas graves relacionadas con el proceso de selección y la supervisión del contrato.