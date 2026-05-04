“Yo soy la candidata”: Paloma explota contra Cepeda y dice que “si no se escondiera para debatir, se lo explicaría en la cara”

La controversia por la reforma pensional volvió a escalar este lunes, pero esta vez con un giro político: la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia le pidió directamente al senador Iván Cepeda que deje de referirse a Álvaro Uribe cuando la critique a ella. El cruce se da luego de que Cepeda respondiera a declaraciones del expresidente Uribe, quien había acusado a sectores de izquierda de promover una narrativa según la cual Valencia afectaría los beneficios para adultos mayores contemplados en la reforma pensional. Puede leer: Caso ‘Matador’: ya van 11 del equipo de Petro con denuncias de maltrato o violencia contra mujeres Uribe defendió a la congresista asegurando que hay un “engaño” al afirmar que ella pretende eliminar subsidios, y sostuvo que su postura ha sido que estos apoyos se financien con recursos del presupuesto, sin afectar los ahorros pensionales de los trabajadores. “(Hay un) engaño diciéndoles a los viejos que Paloma (Valencia) les va a quitar el auxilio al adulto mayor, que lo creamos nosotros. Cuando ella lo que ha querido es que hay que pagarlo, pero de cuenta del presupuesto, sin quitarles los dineros de pensiones a los trabajadores”, dijo explícitamente Uribe en entrevista con Semana.

Cepeda, por su parte, rechazó esa versión y señaló que Valencia sí ha tomado acciones que impactan la implementación de la reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, particularmente al haber demandado el trámite del proyecto ante la Corte Constitucional.

”NO MIENTA, URIBE No es cierto, la señora Valencia, sí ha demandado la reforma pensional y ha emprendido otras acciones que afectan gravemente el pago del bono pensional para tres millones de adultos mayores. Ahora quiere tirar la piedra y esconder la mano. No le mientan más al país”, dijo Cepeda en su cuenta de X. En medio de ese intercambio, Valencia decidió responder directamente y elevar el tono del debate, no solo en lo técnico sino también en lo político. Puede leer: CNE abrió indagación a Iván Cepeda por presuntas irregularidades en financiación para la consulta interpartidista La candidata del Centro Democrático, también a través de su cuenta en X, escribió: ”Senador Cepeda, hábleme a mí. Yo soy la candidata, no Uribe. Ese reflejo machista de buscar al hombre ya cansa. El bono (subsidio) lo creó la Ley 100, no su reforma. Se paga con presupuesto y voluntad política. Nosotros lo vamos a subir a $300.000 y a llegar a 3 millones de adultos mayores. Si no se escondiera para debatir, se lo explicaría en la cara”.

Con ese mensaje, la precandidata no solo defendió su postura frente al subsidio para adultos mayores, sino que también buscó desmarcarse de la figura de Uribe como interlocutor central en la discusión. Además, insistió en la necesidad de hacer un debate conjunto, algo a lo que Cepeda le ha huido varias veces. Es importante recalcar que, por ahora, la reforma pensional del Gobierno Petro sigue en revisión en la Corte Constitucional. Entérese: A un mes de la elección, Petro empezó a pedir plata para la Constituyente Bloque de preguntas y respuestas