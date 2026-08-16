Nombramiento de Julián Buitrago en el DNP desató polémica, ¿por qué?

La designación de Julián Buitrago como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) generó cuestionamientos en distintos sectores políticos, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara inicialmente a Carlos Sepúlveda para ocupar el cargo y posteriormente retirara ese nombramiento para designar a Buitrago. En entrevista con La FM, Buitrago respondió a las críticas relacionadas con su experiencia y aseguró que su llegada al DNP también fue inesperada para él. El funcionario asumirá oficialmente el cargo este martes 18 de agosto en Bogotá.

Buitrago explicó que inicialmente esperaba ocupar otra posición dentro del Gobierno, relacionada con el sector financiero, por lo que no tenía previsto asumir la dirección del DNP. La designación se produjo después de que el Gobierno retirara el nombramiento de Carlos Sepúlveda, una decisión que abrió un debate sobre los criterios utilizados para escoger al responsable de una de las principales entidades de planeación del Estado. Frente a los cuestionamientos sobre su trayectoria, Buitrago defendió su perfil y señaló que está preparado para asumir las responsabilidades de la entidad. Las críticas también llegaron desde sectores de la oposición y desde exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro. El exministro Antonio Sanguino cuestionó una afirmación del presidente De la Espriella relacionada con la ubicación institucional del DNP. En redes sociales sostuvo que la entidad no es una dependencia del Ministerio de Hacienda, sino un Departamento Administrativo que encabeza el sector de planeación y depende directamente de la Presidencia de la República.

Sanguino incluso utilizó el debate para referirse a la estructura de otras entidades. Señaló que, cuando el mandatario tenga que nombrar al director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), debería tener presente que esta institución tampoco depende del Ministerio de Educación, sino que está adscrita al Departamento Administrativo de la Función Pública. Por su parte, el exministro Edwin Palma se sumó a las críticas y afirmó: “El Presidente no sabe que DNP no depende de Hacienda. Y eso que su Vice fue [MinHacienda]”.

Daniel Briceño advierte sobre el manejo de los recursos de Planeación Nacional

El congresista Daniel Briceño tuvo una posición diferente frente al nuevo Gobierno, al considerar que, en términos generales, ha realizado buenos nombramientos y ha escogido personas con competencia y liderazgo. Sin embargo, calificó como un error las decisiones tomadas alrededor del DNP. Briceño sostuvo que la entidad requiere un conocimiento profundo de su funcionamiento y de los mecanismos de asignación de recursos, particularmente para enfrentar problemas relacionados con el manejo de los recursos de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD). Su preocupación apunta a la necesidad de fortalecer los controles sobre los recursos públicos que se canalizan a través de estos organismos.

Uno de los cuestionamientos más amplios fue planteado por otro exministro, Juan Fernando Cristo, quien consideró que la controversia por los nombramientos y “desnombramientos” en Planeación Nacional puede convertirse en una oportunidad para discutir cuál debería ser el papel de la entidad dentro del Estado colombiano.

El exfuncionario puso sobre la mesa varias preguntas: si se justifica la existencia del DNP en su estructura actual, si resulta conveniente mantener su papel en un escenario de mayor autonomía y descentralización territorial y si todos los proyectos regionales deberían pasar por esta entidad. También cuestionó que Planeación Nacional se haya convertido en administradora y ejecutora de importantes recursos públicos, entre ellos los relacionados con OCAD Paz. Según su análisis, el DNP lleva varios años en un proceso de “marchitamiento” institucional. Para sustentar esa posición, señaló que no sería casual que el director de Planeación Nacional, que anteriormente estaba entre los primeros nombramientos de cada gabinete, haya terminado siendo uno de los últimos y, además, en medio de cuestionamientos.

Luis Carlos Reyes cuestiona los resultados históricos del DNP

El exministro de Comercio y exdirector de la DIAN Luis Carlos Reyes también intervino en la discusión y diferenció entre el propósito que debería tener Planeación Nacional y lo que, en su opinión, ha ocurrido durante su historia. Reyes señaló que la idea de lo que debería ser el DNP es “muy loable”, pero sostuvo que la realidad institucional no ha estado a la altura de ese propósito durante sus casi 70 años de existencia. Su crítica se concentró en los resultados de la planeación de largo plazo. Planteó que, si la entidad hubiera logrado que sus planes fueran efectivamente ejecutados y seguidos por los gobiernos, Colombia debería estar viendo los resultados acumulados de varias décadas de planificación.

En ese sentido, lanzó una pregunta sobre cuáles serían los cinco principales logros de planificación de largo plazo alcanzados por el DNP a lo largo de su historia. El nuevo director del Departamento Nacional de Planeación asumirá funciones este 18 de agosto en Bogotá, en un contexto marcado no solo por el cambio de última hora en su designación, sino también por una discusión más amplia sobre la función que debe cumplir la entidad. Mientras Buitrago deberá responder por la conducción de la principal instancia técnica de planeación del Gobierno, las críticas de exministros, congresistas y otros sectores han trasladado el debate desde su hoja de vida hacia asuntos más estructurales: la relación del DNP con la Presidencia y el Ministerio de Hacienda, su papel en la descentralización y la administración de recursos regionales y los resultados de la planificación estatal de largo plazo.

Así, el nuevo funcionario llega a Planeación Nacional con el reto de despejar las dudas sobre su experiencia y, al mismo tiempo, afrontar una discusión que trasciende su nombramiento y pone nuevamente bajo la lupa el papel del DNP dentro del Estado colombiano. Bloque de preguntas