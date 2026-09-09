“Espero no ser recordada por mi error, perdón”, Juliana Guerrero tras reconocer que falsificó títulos

Guerrero, fue condenada a tres años tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía y aceptar su responsabilidad en el delito de fraude procesal.

“Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Hoy, frente al país, quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir y enfrentar las consecuencias de mis decisiones”, aseguró.

Juliana Guerrero reconoció su responsabilidad en la falsificación de títulos para llegar a un cargo del Gobierno de Gustavo Petro y pidió perdón por sus actuaciones. Aseguró que decidió guardar silencio durante este tiempo por respeto a la justicia y a las instituciones, pero que ahora está dispuesta a asumir las consecuencias de sus decisiones.

En la diligencia tomó la palabra para ofrecer disculpas al país, a su familia y a quienes confiaron en ella, pero hizo especial énfasis en la comunidad de la Universidad San José. Mencionó al fundador de la institución, Francisco Pareja; a la vicerrectora académica, Estefany Camacho; y a la rectora, Romelia Niste, además de profesores, directivos, estudiantes y egresados.

“Le digo perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me dieron su respaldo, a la Universidad San José, a su fundador, Francisco Pareja, a su vicerrectora académica, Estefany Camacho, a su rectora, Romelia Niste. De igual forma, de manera sincera, le pido perdón a los profesores, directivos, estudiantes y egresados de esta institución”, afirmó.

La joven insistió en que, aunque asegura que nunca tuvo la intención de causar daño al Estado o al país, reconoce que esa intención no la exime de responsabilidad.

“Quiero que sepan que mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país. Sin embargo, soy consciente de que eso no borra mi responsabilidad. Mi fe en Dios y en Jesús me ha enseñado que reconocer nuestros errores, pedir perdón y responder por ellos también es una forma de cuidar el corazón”, dijo.

En su mensaje, Guerrero también habló de las personas que la han acompañado durante este proceso y de quienes, pese a lo ocurrido, le han tendido la mano.

Finalmente, envió un mensaje a los jóvenes y aseguró que quiere que su historia no quede reducida al error que reconoce haber cometido, sino también al proceso de asumirlo y comenzar de nuevo.

“Les digo desde mi propia experiencia que equivocarnos no nos exime de asumir nuestra responsabilidad. Hoy les pido perdón y espero que mi historia no sea recordada únicamente por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar. En las segundas oportunidades, yo quiero demostrar con mi vida que voy a ser una de ellas”, concluyó.

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Al conocer la condena, la representante Jennifer Pedraza cuestionó el monto de la pena, aunque celebró que finalmente haya una acción de la justicia. Pedraza fue quien denunció las irregularidades relacionadas con la repartija de títulos falsos en la Universidad San José.

“Tras un año de nuestras denuncias políticas y ante la justicia, Juliana Guerrero confiesa lo que siempre dijimos: que es una delincuente. Por corrupta será condenada a 3 años de prisión, 100 salarios mínimos de multa y 2.5 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos. ¿Es suficiente? Creo que no. Pero en un país lleno de impunidad, celebro que denunciar sí sirvió. Esto fue lo que protegió Gustavo Petro, traicionando las causas de la juventud y enlodando a la Universidad Popular del Cesar con esta delincuente en su dirección”, dijo la congresista.