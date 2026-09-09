“Espero no ser recordada por mi error, perdón”, Juliana Guerrero tras reconocer que falsificó títulos

Juliana Guerrero reconoció su responsabilidad en la falsificación de títulos para llegar a un cargo del Gobierno de Gustavo Petro y pidió perdón por sus actuaciones. Aseguró que decidió guardar silencio durante este tiempo por respeto a la justicia y a las instituciones, pero que ahora está dispuesta a asumir las consecuencias de sus decisiones.
“Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Hoy, frente al país, quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida. No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir y enfrentar las consecuencias de mis decisiones”, aseguró.
Guerrero, fue condenada a tres años tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía y aceptar su responsabilidad en el delito de fraude procesal.