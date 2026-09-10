Así fue el rescate de un raro gavilán que sobrevivió a una descarga eléctrica en Medellín

Encontraron al gavilán de cola corta —esa ave imponente, de plumaje contrastado y mirada penetrante— con las extremidades hinchadas y heridas compatibles con una descarga eléctrica. El ciudadano que lo halló ese 21 de agosto, en el sector de Laureles, en Medellín, reportó el hallazgo de inmediato a la línea de emergencias de fauna silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Gracias a esa decisión, dejar al ave en su lugar, sin manipularla, y avisar a los profesionales, fue posible rescatarla a tiempo e ingresarla al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) el día siguiente, 22 de agosto. Hoy el gavilán se encuentra bajo tratamiento.

“En este caso es muy importante resaltar la forma en que actuó el ciudadano que lo reportó. Cuando vio el gavilán, lo dejó en su lugar y llamó a la línea de emergencias de fauna silvestre del Área Metropolitana. Dado a esta acción de no interferir con el animal, fue posible su exitosa recuperación y que hoy esté recibiendo tratamiento”, explicó Alejandro Vásquez Campuzano, subdirector ambiental del Área Metropolitana.

Entérese: Antioquia tiene el mayor número de especies al borde de la extinción por el conflicto armado, según informe de la JEP

Al ingresar al CAVR, el equipo veterinario encontró que el gavilán tenía buena condición corporal en general, pero uno de sus dedos estaba comprometido de forma irreversible. Los especialistas se vieron obligados a amputarlo, una decisión que, según explicaron, no compromete la supervivencia del ave ni su capacidad de desarrollar comportamientos naturales una vez sea liberada.

El proceso de recuperación, sin embargo, continúa. El gavilán recibe fisioterapia y un manejo especializado orientado a que recupere la mayor funcionalidad posible en sus extremidades.

El equipo médico hace seguimiento permanente de su evolución para definir los próximos pasos, entre ellos una eventual liberación cuando el ave esté en condiciones de valerse por sí misma en su hábitat natural. “Esperamos que prontamente sea devuelto a su estado natural, al territorio metropolitano”, señaló Vásquez Campuzano.

El gavilán de cola corta (Buteo brachyurus), conocido también como gavilán rabicorto, hace parte de la biodiversidad del Valle de Aburrá, aunque no es una especie que se observe con frecuencia.