Kevin Murakami es el director de la Sección de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, una agencia que busca cooperar con nuestro país en materia de seguridad, fortalecimiento de las leyes y, por supuesto, la lucha contra el narcotráfico.

Murakami, además, es experto en temas de drogas. En entrevista con Colprensa, explicó cuál es la posición del mayor aliado internacional de Colombia frente a la política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro, así como cuáles son los ejes de trabajo en los que ambos países buscan fortalecerse.

¿El fentanilo está desplazando a la cocaína en consumo y tráfico, como dijo el presidente Gustavo Petro?

“No estamos de acuerdo con esta narrativa. La cocaína sigue siendo una amenaza. El fentanilo y la cocaína son dos diferentes tipos de drogas. El fentanilo es un depresor y la cocaína es un estimulante. No vemos ninguna reducción de demanda en los Estados Unidos, entonces no creemos que el fentanilo esté reemplazando a la cocaína. Los dos son amenazas graves, sin duda; los dos matan muchísimo. Además, hasta el momento no hay información que sugiera que Colombia está produciendo fentanilo adulterado para el mercado de los Estados Unidos”.

El Gobierno de Colombia ha tratado de cambiar el enfoque de la lucha contra las drogas. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos en ese cambio de paradigma?

“En septiembre, el Gobierno colombiano publicó la nueva política nacional de drogas, y lo felicitamos por eso. Nos complace mucho que el Gobierno de Colombia sigue comprometido con la lucha contra el narcotráfico. La verdad, esta nueva política es muy similar a la política holística contra el narcotráfico que lanzamos con el Gobierno de Colombia en el año 2021. El propósito de las dos políticas es abordar los diferentes aspectos del fenómeno del narcotráfico, especialmente las causas de largo plazo. La nueva política tiene muchos elementos en los que ya estamos trabajando en conjunto con el Gobierno y la Fuerza Pública, como la interdicción, la lucha contra delitos de medioambiente, la lucha contra redes de lavado de activos”.