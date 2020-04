La realidad en 90 municipios: covid, hambre y falta de insumos

Mi nombre es Ancizar Pérez. Vivo cerca de Montería. Todo empezó el 24 de marzo cuando comencé a sentirme mal. Era leve. Me daba fiebre en la noche. El 31 de marzo estuve en una vereda de Tierralta trabajando. Ese día ya estaba muy mal. Aumentó la fiebre. Apareció la tos y me dio un brote en el cuerpo. Fui a urgencias de un hospital de Montería y me dijeron que tenía virosis. Me recetaron acetaminofén. Ese día les pedí que me hicieran la prueba del coronovirus porque había estado en varios municipios de Córdoba, pero me dijeron que no era necesario. Me incapacitaron 5 días. Durante ese tiempo mi salud empeoró. Aumentó la fiebre. Aumentó la tos. Empecé a vomitar. Perdí el gusto. Me tocaba obligarme a comer. Por precaución, me encerré en mi habitación y solo salía a bañarme. Del 1 al 5 de abril mi condición física se deterioró, se vio desgastada, me adelgacé. Me sentía débil, tenía que caminar pegado a la pared. Volví al hospital. Me volvieron a enviar acetaminofén y otra vez, cinco días de incapacidad. Decidí reportarme con la Alcaldía y llamé a la línea de atención. Ahí me dijeron que si había tenido contacto con otras personas con coronavirus... ¿yo qué iba a saber?. Volvieron a decirme que no tenía méritos para hacer una prueba covid. Seguí cuidándome y seguía aislado. El 13 de abril volví a urgencias y me atendió la primera doctora que me vio, con la diferencia que ese día decidió hacerme la prueba. A los cuatro días salgo positivo. Se demoraron 17 días para diagnosticarme, tiempo en el cual estuve con cerca de 50 personas y días antes de enfermarme viajé en varios municipios como Tierralta, Cereté y Lorica.