“Yo nunca voy a contemporizar con un grupo que ha ejercido un accionar criminal, que no se justifica bajo ninguna cobertura ideológica o revolucionaria”, expresó en su red social la senadora.

Sin embargo, Cabal también apoyó la decisión pero pidió que Lafaurie mantenga una posición neutral sin involucrarse mucho.

“La decisión que tomó José Félix es audaz y yo reitero que creo que él debe considerar ser un observador, no tener un involucramiento superior en las negociaciones con el ELN”, trinó en su cuenta de Twitter.

Lafaurie ya se pronunció sobre la decisión de Petro para incluirlo en los diálogos y se mostró complacido.

“El sector ganadero no puede negarse a una solicitud como la que hizo el presidente (...) si el presidente me pide una colaboración en esta dirección, yo voy a hacerlo, lo voy a hacer con el compromiso que me obliga, además un sector como el nuestro que ha sido el más atropellado (...) ojalá que ese anhelo de paz total que tienen los colombianos pueda darse”, expresó Lafaurie al aceptar la propuesta.